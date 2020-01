Real Madrid gana la Supercopa en penales ante el Atlético

Sergio Ramos levanta el trofeo de campeón de la Supercopa de España después de que el Real Madrid superó en penales al Atlético de Madrid en el duelo que se realizó el domingo 12 de enero del 2020 en Yeda, Arabia Saudita.

YEDA, Arabia Saudí (AP) — El Real Madrid venció al Atlético de Madrid por penales el domingo para llevarse una renovada Supercopa de España que se celebró en Arabia Saudí.

El conjunto merengue se impuso 4-1 en la tanda, que se hizo necesaria después de que la final terminó 0-0 tras el tiempo extra.

Dani Carvajal, Rodrygo, Luka Modric y Sergio Ramos anotaron desde los 11 pasos para el Madrid.

Saúl Ñíguez falló su primer tiro penal y el portero del Madrid Thibaut Courtois bloqueó el segundo intento, de Thomas Partey. Kieran Trippier fue el único que convirtió para el Atlético.

“Los repasé en el banquillo”, dijo Courtois cuando se le preguntó en la transmisión televisiva si había estudiado a los cobradores de penales del Atleti. “Lo de Saúl me sorprendió un poquito, pero lo de Thomas lo tenía claro: Fue un paradón, porque lo tiró duro y muy fuerte. Estoy muy feliz por acabar con la portería a cero y con buenas paradas”.

El Madrid disputó los últimos cinco minutos del alargue con 10 hombres después de que Federico Valverde recibió la tarjeta roja tras una falta sobre Álvaro Morata quien se enfilaba solo frente a Courtois.

“Le pedí disculpas a Álvaro, era el único que quedaba por el equipo, me tocaba hacer eso. No llegaba a otra cosa porque iba muy rápido”, reconoció el uruguayo Valverde. “Estoy feliz por el título, pero me queda esa espina... porque no está bien”.

El Madrid venció al Atlético también por penales en la final de la Liga de Campeones en 2016.

Pocos aficionados españoles viajaron para presenciar estos partidos disputados a miles de kilómetros de su país. El público en el Estadio Rey Abdalá apoyó mayoritariamente al Real Madrid.

En la final, se registraron más pases errados y faltas que oportunidades de gol, hasta finales de la prórroga. El trámite del tiempo regular incluyó fallas de Valverde y del delantero del Atleti, João Félix.

La Real Federación Española de Fútbol firmó un acuerdo para jugar estos encuentros en Arabia Saudí. Según distintos reportes de prensa, el contrato ascendió a 120 millones de euros (134 millones de dólares).

La competición se amplió de dos a cuatro equipos, y se mudó del comienzo a la mitad de la temporada. De acuerdo con la Federación, el acuerdo ayudará a España en su intento por ser sede del Mundial de 2030, en una candidatura conjunta con Portugal.

Pero mediante el convenio, la Federación desoyó las críticas de activistas de derechos humanos y la recomendación del presidente de la UEFA Aleksander Ceferin, quien dijo que los clubes europeos no debían jugar en países “donde las garantías fundamentales de las mujeres no fuesen respetadas”.

El presidente de la Federación, Luis Rubiales, ha tratado de desviar las críticas, al subrayar que el permiso para que las mujeres asistieran al graderío fue una parte del acuerdo para realizar los encuentros en este reino del Medio Oriente, que posee una gran riqueza petrolera.

Amnistía Internacional organizó el miércoles una pequeña protesta pacífica frente a la embajada saudí en Madrid, para exigir la liberación de mujeres activistas que han luchado por sus derechos en el país árabe.