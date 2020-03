Ozuna canta en el Festival de la Canción de Vi del Mar International Song Festival at the Quinta Vergara coliseum in Viña del Mar, en Chile, el viernes 28 de febrero del 2020. Ozuna y Bad Bunny encabezan la lista de finalistas a los Premios Billboard de la Música Latina, cuya entrega del 23 de abril en Las Vegas fue postergada el martes debido a la pandemia del coronavirus. (AP Foto/Esteban Félix) less