Pese a abucheos, Neymar anota el del triunfo del PSG

El astro brasileño del PSG Neymar celebra con sus compañeros tras anotar un gol en el partido contra Strasbourg en la liga francesa el sábado, 14 de septiembre del 2019. (AP Foto/Francois Mori)

PARÍS (AP) — En medio de abucheos y con carteles insultantes de sus propios hinchas, el astro de París Saint-Germain anotó con una impresionante chilena el gol decisivo en una apretada victoria de 1-0 el sábado sobre Strasbourg en la liga francesa.

Neymar recibió un centro de Abdou Diallo de espaldas al aro a los 92 minutos y lo enganchó brillantemente con el pie izquierdo dejándose caer de espaldas. Incluso mientras Neymar celebraba, ultras del PSG detrás del arco donde anotó lo siguieron abucheando.

El brasileño enfureció a esos hinchas con su expreso deseo de regresar a Barcelona en la postemporada. El delantero, que anotó por Brasil la semana pasada, se no jugó en cuatro partidos de liga mientras trataba de forzar su salida, pero las negociaciones no fructificaron.

Neymar pensó que había anotado un segundo gol apenas a segundos del final, pero Ángel Di María fue declarado en posición adelantada antes de darle un pase.

Aparte del gol, fue una tarde mayormente difícil para Neymar.

Algunos hinchas silbaron e hicieron gestos ofensivos cuando salió al terreno para los calentamientos. Entonces, cuando el nombre de Neymar fue leído por los altavoces, los ultras del PSG abuchearon ruidosamente.

Los abucheos de los ultras persistieron en la segunda mitad, aunque otras secciones de hinchas le aplaudieron.

Mientras tanto, el arquero costarricense Keylor Navas hizo su debut por el PSG tras llegar del real Madrid.

Hizo una atajada crucial a los 18 minutos, lanzándose a su izquierda para parar un cañonazo de Ludovic Ajorque, y volvió a negarle un gol al delantero a 15 minutos del final.

El delantero argentino Mauro Icardi, en préstamo del Inter de Milán, entró como suplente por el PSG en la segunda mitad.

Más tarde, Niza, que va tercero, visita a Montpellier. También jugaban Bordeaux vs. Metz, Brest vs. Rennes y Dijon vs. Nimes.

Lyon empató 2-2 con Amiens el viernes.