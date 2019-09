Participación de nigerianas en Mundial peligra por confusión

DOHA, Qatar (AP) — Dos aspirantes nigerianas a conseguir una medalla están en riesgo de quedar fuera del Mundial de Atletismo debido a que su federación las inscribió en pruebas en las que no planeaban competir.

La Federación de Atletismo de Nigeria colocó a la campeona de la NCAA Divine Oduduru y a la medallista de bronce en los 200 metros planos de 2013, Blessing Okagbare, en la prueba de los 100 metros pese a que ninguna de las dos tenía planeado correr esta distancia en Doha. Cuando no se presentaron para dicho evento, la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) las descalificó por el resto de la justa, incluidos los 200 metros y el relevo de 4x100, en los que esperaban competir.

En una entrevista con The Associated Press, Okagbare dijo que su delegación trabajaba en una apelación para presentar ante la IAAF, y que el presidente de la federación Sebastian Coe la había llamado y le había dicho que estaban revisando el caso.

“Me dijo que entendía lo que estaba pasando y que durmiera un poco”, dijo Okagbare. “Tengo la esperanza de que presenten la apelación a tiempo”.

Si aceptan la apelación, Oduduru correría los 200 metros, prueba programada para el domingo, y Okabare competiría el lunes.

Las reglas de la IAAF dictan que, a menos de que estén lesionados o enfermos, los atletas que se retiren de una competencia luego de una fecha límite establecida no podrán competir por el resto del certamen.

Okagbare dijo que tanto ella como Oduduru comentaron a la federación nigeriana en repetidas ocasiones que no planeaban correr los 100 metros.

“No es la primera vez que hacen algo como esto”, señaló. “Lidian con los Juegos Panafricanos y con campeonatos a nivel nacional, pero esto no es África. No corremos en competencias nacionales. La gente de aquí toma en serio las reglas y seguimos quebrantándolas. Está mal. Es una incompetencia. Siento que están desperdiciando mis campeonatos mundiales. No sé en cuántos más participaré. Tengo 30 años”.

Los funcionarios de la Federación de Atletismo de Nigeria no respondieron de manera inmediata a correos electrónicos enviados por la AP.