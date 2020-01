Para Gloria Gaynor, Dios es clave de su supervivencia

NUEVA YORK (AP) — Gloria Gaynor ve la mano de Dios en cada aspecto de su vida, especialmente cuando se trata de la canción posiblemente más famosa de la época disco.

Gaynor cuenta que cuando le presentaron por primera vez “I Will Survive”, iba a ser un tema secundario a otra canción, por lo que no iban a promoverla como sencillo. Recuerda claramente que dijo que esa era una decisión estúpida y que luchó porque “I Will Survive” fuera el sencillo principal, logrando convencer a los compositores del hoy clásico.

“Siempre he creído que Dios les dijo: ‘Miren, siéntense, escriban una canción, aférrense a ella y les voy a mandar a alguien”, dijo Gaynor. “Un designio divino... Estaba destinado a ser el centro de mi propósito”.

Gaynor ganó su primer y único Grammy hasta la fecha por “I Will Survive” en 1980. Cuarenta años después, tiene la oportunidad de obtener dos trofeos más gracias a su primer álbum de góspel, “Testimony", nominado a mejor álbum de raíces góspel, y la canción “Talking About Jesus”, que compite por el premio a la mejor interpretación góspel. La artista está embelesada de estar vuelta en los Grammy.

“Estoy esperando ver la moda, claro, todos tan bien vestidos luciendo de maravilla y sintiéndose bien y felices por todo esto”, dijo sobre la ceremonia del 26 de enero. “Espero, por supuesto, ganar al menos un Grammy. Sería increíble si pudiera ganar ambos”.

Gaynor ya tiene asegurado un lugar prominente en las celebraciones de los Grammy. El jueves, la Academia de la Grabación anunció que ella y la banda de rock Cheap Trick encabezarán la exclusiva celebración Grammy 2020, la fiesta oficial de la academia posterior a la ceremonia, en honor a los ganadores y nominados.

Gaynor conversó con The Associated Press recientemente sobre sus nominaciones, su perseveración en la industria musical pese a los problemas de salud y su conexión divina con su canción más famosa.

AP: ¿Qué la llevó a hacer un álbum de góspel?

Gaynor: Quería compartir el amor y el conocimiento de Cristo a través de mi música. Sentí que era mi llamado hacerlo.

AP: Este álbum está compuesto de material nuevo, parte del cual usted coescribió. Incluso la canción “Amazing Grace” es nueva. ¿Qué le hizo querer seguir esa ruta?

Gaynor: Siento que siempre he sido un poco innovadora. Si alguien escribe una canción que quiero cantar y le pusieron algo con errores de gramática, no lo puedo cantar. Tengo que arreglarlo, simplemente lo hago. Y no estaba tratando de arreglar “Amazing Grace”, sólo estaba tratando de hacer que encajara con mi nueva vida y fuera más mi historia que la original, mi testimonio. Por eso lo hicimos de esa manera.

AP: ¿Cómo ha sido no sólo ser nominada al Grammy después de tantos años sino también tener todo este éxito?

Gaynor: Bueno, hice un álbum hace un tiempo y sentí que me había adelantado a Dios. Y, tú sabes, cuando uno hace eso se encuentras allá afuera solo. Así que no le fue nada bien. Y entonces ocurrió este álbum y el éxito llegó tan rápido y fue tan bien recibido. La gente me escribía no sólo para decirme que habían disfrutado la música, sino que las canciones estaban atendiendo sus necesidades... Ese era mi propósito, hacer todo esto a través de la música. Así que sentí que lo hice bien esta vez. Es el tiempo de Dios y estoy impecable.

AP: ¿Qué ha significado “I Will Survive” para usted a través de los años?

Gaynor: Al principio era algo que cantaba para otras personas. Y entonces, a medida que pasó el tiempo, me ocurrieron diferentes cosas y se convirtió en un mantra. A través de la muerte de mi madre, a través de la muerte de todos mis hermanos, a través de mi divorcio, vamos, cuando me divorcié, hice una versión maratónica (risas)... Así que la canción realmente ha significado mucho para mí al igual que para otras personas. Lo entiendo perfectamente porque he vivido lo que la canción puede hacer por ti.

AP: Esta canción ha perdurado tanto tiempo. ¿Alguna vez se sintió frustrada de que fuera su mayor éxito?

Gaynor: Al principio pensé que era un arma de doble filo. La gente cree que no puedo cantar nada fuera de “I Will Survive”. No quieren escuchar nada más... No estoy harta de la canción, pero desearía que pudieran reconocer que puedo hacer otras cosas, que he grabado tantas otras grandes canciones. Y cuando llegué a entender que era el centro de mi propósito y de alguna manera lo asimilé, pensé “sí, estoy bien”. Como dice la canción, “está bien con mi alma”.

AP: También ha pasado por mucho físicamente, con varias cirugías en la espalda. ¿Cómo se siente ahora?

Gaynor: He tenido cinco cirugías en la espalda y cada una me ha parado por un minuto... La última amenazó con detenerme por completo... Con muchas oraciones y mucha fe, encontramos a un doctor en California que hizo esta cirugía maravillosa, dos cirugías que en total duraron 18 horas y me puso 12 barras de metal en la columna. Ahora estoy libre de dolor... Sigo dando conciertos. Y me va mejor en el escenario y en la vida cotidiana. Por eso le acredito a Dios y al público lo que me da, porque el amor que viene de mi público realmente me sostiene durante ese periodo que estoy en el escenario, y es un momento realmente maravilloso para mí. Siempre me bajo del escenario esperando que el público la haya pasado tan bien como yo.

AP: ¿Se ve haciendo más música bailable?

Gaynor: Bueno la única música dance que planeo hacer es música con la que puedas bailar como bailó David, bailar ante el Señor.