Muere el expresidente de Francia Jacques Chirac

ARCHIVO - En esta imagen de archivo del 14 de noviembre de 2006, el presidente de Francia, Jacques Chirac, posa con ciudadanos durante una visita a Amiens, en el norte de Francia. (AP Foto/Michel Spingler, Archivo)

PARÍS (AP) — Jacques Chirac, que sirvió dos legislaturas como presidente de Francia, fue el primer gobernante galo en reconocer el papel de Francia en el Holocausto y se opuso con firmeza a la invasión estadounidense de Irak en 2003, ha muerto. Tenía 86 años.

Chirac murió el jueves “en paz, entre sus seres queridos”, dijo a The Associated Press su yerno, Frederic Salat-Baroux. No detalló la causa de la muerte, aunque Chirac había sufrido sucesivos problemas de salud desde que dejó el poder en 2007.

Chirac, considerado durante mucho tiempo como el símbolo de la derecha francesa, fue alcalde de París durante casi dos décadas. Al principio de su carrera se le apodó “La topadora” por su determinación y ambición. Como presidente, entre 1995 y 2007, fue un consumado diplomático internacional pero no reformó la economía ni desactivó las tensiones entre la policía y jóvenes de minorías, que estallaron en disturbios en todo el país en 2005.