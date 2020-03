En esta foto del 9 de septiembre del 2017, James Lipton en la ceremonia de los Premios Emmy a las Artes Creativas en Los Angeles. Lipton murió el lunes 2 de marzo del 2020 de cáncer de vejiga en su casa en Nueva York, dijo su esposa, Kedakai Lipton, al New York Times y The Hollywood Reporter. Tenía 93 años. (Foto por Richard Shotwell/Invision/AP, Archivo) less