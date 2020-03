Muere Charles Wuorinen, compositor laureado con el Pulitzer

Charles Wuorinen, compositor estadounidense laureado con el Premio Pulitzer de Música y compositor de las óperas "Brokeback Mountain" y "Haroun and the Sea of Stories", en una foto de 1970. Wuorinen murió el miércoles 11 de marzo del 2020 de lesiones relacionadas con una caída que sufrió en septiembre. Tenía 81 años.

NUEVA YORK (AP) — Charles Wuorinen, ganador del Premio Pulitzer de Música y compositor de las óperas "Brokeback Mountain" y "Haroun and the Sea of Stories", murió de lesiones relacionadas con una caída que sufrió el pasado septiembre. Tenía 81 años.

Wuorinen, quien compuso más de 270 obras, falleció el miércoles en el New York-Presbyterian/Columbia University Medical Center, dijo el jueves la vocera Aleba Gartner.

Conocido gran parte de su carrera como un admirador del dodecafonismo, Wuorinen era un testarudo.

"Tenemos un mundo en el que la respuesta instantánea de los ignorantes se convierte en el único criterio de juicio”, dijo al New York Times en 1988 antes de su 50mo cumpleaños. "Una gran obra como una sinfonía de Beethoven pasa a ser una gota de crema dental. Está la orquesta aburrida. Están las audiencias indiferentes. Esperan que pase. Aplauden. Se van".

Apenas hace unas semanas, condenó el Pulitzer de Música de este año al artista de hip hop Kendrick Lamar, al decir al Times que eso señalaba "la desaparición final de cualquier interés de la sociedad en la cultura elevada".

Wuorinen nació en Nueva York el 9 de junio de 1938. Su padre, John, era el director del departamento de historia de la Universidad de Columbia. Wuorinen recibió un título universitario de esta casa de estudios en 1961 y una maestría en música dos años después.

A los 16 años ganó el Premio a los Jóvenes Compositores de la Filarmónica de Nueva York y en 1954 estrenó una pieza coral, "O Filii et Filiae (Sons and Daughters)", en el Town Hall.

Tenía 32 años cuando recibió el Pulitzer por "Time's Encomium", una pieza de cuatro canales para sonidos sintetizados que se convirtió en la primera composición electrónica en recibir el honor.

Su trabajo era intelectual. "Haroun", basado en una novela para niños de Salman Rushdie y con un libreto de James Fenton, se estrenó en la Ópera de la Ciudad de Nueva York en 2004. Abría con referencias a Boccaccio, Proust, Tolstoy y los pergaminos del Mar Muerto. Las acciones, que aturdían, eran llamadas "P2C2E" — "un Proceso Demasiado Complicado de Explicar". El coro decía: "Esto es minimalismo", llevando a la audiencia a reír.

"Brokeback Mountain", basada en un cuento corto de Annie Proulx sobre dos vaqueros enamorados, primero fue llavada al cine en una cinta conocida en español como “Secreto en la montaña” y posteriormente a la ópera. Fue comisionada por la Ópera de la Ciudad de Nueva York, pero se trasladó al Teatro Real de Madrid y se estrenó en 2014 luego que la compañía neoyorquina se declaró en bancarrota.

"Es muy hermosa, como muestra la película", dijo Wuorinen a The Associated Press, "pero definitivamente no es sentimental. No es un paisaje romántico. Es uno mortal. Es peligroso".

"Brokeback" finalmente llegó a la reconstituida Ópera de la Ciudad de Nueva York para su estreno estadounidense en 2018.

James Levine, por años director musical de la Ópera Metropolitana, estuvo entre los partidarios de Wuorinen y dirigió el estreno de 2008 de "Time Regained", una fantasía para piano y orquesta. Levine le encargó cinco trabajos a Wuorinen, incluyendo el Cuarto Concierto para Piano para la Orquesta Sinfónica de Boston con el pianista Peter Serkin para su debut en 2003.

Wuorinen escribió seis composiciones para el New York City Ballet. Su última obra completada fue la Segunda Sinfonía de Percusión, estrenada el pasado septiembre por la New World Symphony de Miami.

Le sobrevive su esposo Howard Stokar.