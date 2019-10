Los 10 libros más vendidos

Los 10 libros más vendidos de la semana en algunos países de las Américas y España:

ARGENTINA

1.- “Lo mucho que te amé” - Eduardo Sacheri

2.- “Largo pétalo de mar” - Isabel Allende

3.- “Tiempos recios” - Mario Vargas Llosa

4.- “Los testamentos” - Margaret Atwood

5.- “La chica que vivió dos veces” - David Lagercrantz

6.- “Máquinas como yo” - Ian McEwan

7.- “La sirena” - Florencia Etcheves

8.- “La vengadora” - Florencia Canale

9.- “Cuento de hadas” - Danielle Steel

10.- “En la arena de Gijón” - Fabriela Exilart

(Fuente: Librerías Cúspide)

CHILE

1.- “Largo pétalo de mar” - Isabel Allende

2.- “El psicoanalista” - John Katzenbach

3.- “IT” - Stephen King

4.- “El pintor de almas” - Ildefonso Falcones

5.- “Tres promesas” - Lesslie Polinesia

6.- “Tiempos recios” - Mario Vargas Llosa

7.- “El Instituto” - Stephen King

8.- “Juego de tronos” - George R.R. Martin

9.- “Los testamentos” - Margaret Atwood

10.- “La casa alemana” - Annette Hess

(Fuente: periódico El Mercurio).

COLOMBIA

1.- “Tiempos recios” - Mario Vargas Llosa

2.- “El diario de Eliseo. Caballo de Troya” - J.J. Benítez

3.- “Largo pétalo de mar” - Isabel Allende

4.- “Ajuste de cuentas” - John Grisham

5.- “La chica que vivió dos veces” - David Lagercrantz

6.- “Algún día hoy” - Angela Becerra

7.- “La cadena” - Adrian McKinty

8.- “Será larga la noche” - Santiago Gamboa

9.- “Akelarre” - Mario Mendoza

10.- “La casa alemana” - Annette Hess

(Fuente: Librería Nacional)

ESPAÑA

1.- “Sobre los huesos de los muertos” - Olga Tokarczuk

2.- “Patria” - Fernando Aramburu

3.- “El diario de Eliseo. Caballo de Troya” - J.J. Benítez

4.- “Tiempos recios” - Mario Vargas Llosa

5.- “Valeria en blanco y negro” - Elísabet Benavent

6.- “Valeria al desnudo” - Elísabet Benavent

7.- “El latido de la tierra” - Luz Gabás

8.- “Desde la vivencia” - Dulce María Díaz Mendoza

9.- “Cari Mora” - Thomas Harris

10.- “Memorias de una salvaje” - Bebi Fernández

(Fuente: El Corte Inglés)

ESTADOS UNIDOS (inglés)

1.- "The 19th Christmas" - James Patterson y Mixine Paetro

2.- “The Institute” - Stephen King

3.- "Ninth House" - Leigh Bardugo

4.- "What Happens in Paradise" - Elin Hilderbrand

5.- "The Dutch House" - Ann Patchett

6.- "The Water Dancer" - Ta-Nehisi Coates

7.- “The Testaments” - Margaret Atwood

8.- "Child's Play" - Danielle Steel

9.- "The Giver of Stars" - Jojo Moyes

10.- "Bloody Genius" - John Sandford

(Fuente: Publishers Weekly)

MÉXICO

1.- “Circe” - Madeline Miller

2.- “Tres promesas” - Lesslie Polinesia

3.- “Sidi” - Arturo Pérez Reverte

4.- “Días sin ti” - Elvira Sastre

5.- “Pedro Páramo” - Juan Rulfo

6.- “El libro salvaje” - Juan Villoro

7.- “El principito” - Antoine de Saint-Exupéry

8.- “La bailarina de Auschwitz” - Edith Eger

9.- “La insoportable levedad del ser” - Milan Kundera

10.- “Donde habitan los ángeles” - Claudia Celis

(Fuente: Gandhi)