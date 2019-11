Lock aprovecha inactividad con Broncos para concentrarse

ARCHIVO - En imagen de archivo del 1 de agosto de 2019, el quarterback Drew Lock, de los Broncos de Denver, en un partido de pretemporada ante los Falcons de Atlanta en Canton, Ohio. (AP Foto/David Richard, archivo)

ENGLEWOOD, Colorado, EE.UU. (AP) — Drew Lock dice que aprovechó su periodo como reservista lesionado para calmar su ansiedad y acelerar su transición, de un quarterback universitario de campo abierto a un profesional que use la bolsa de protección.

Lock, quien podría disputar su primer partido como titular con los Broncos de Denver (3-8) este fin de semana, ahora considera que la lesión de pulgar derecho sufrida en un partido de pretemporada ante los 49ers podría no haber sido una desgracia, como pensó en un principio.

"Me gusta creer que todo sucede por una razón", indicó Lock. "Al inicio de esto me sentía muy perdido, no sabía por qué estaba ocurriendo todo esto. Estaba súper emocionado de llegar a la NFL. Luego, cuando sucedió esta lesión fue lamentable".

Sin embargo, convirtió ese revés en una oportunidad para serenarse.

"Tuve que estar a solas, aprender la forma de darme tiempo para aprender. No me preocupaba sobre entrar a la cancha a jugar. De cierta forma pude enfocarme en lo según yo necesitaba mejorar”, explicó Lock. “Y es momento de saber de qué me va a servir eso".

Lock, quien regresó a los entrenamientos el 12 de noviembre, empezó a participar en la mayor parte de las jugadas ofensivas con el equipo titular esta semana.

"Lo hizo bien", afirmó el coach Vic Fangio el jueves. "Pienso que se sintió cómodo, más y más cómodo conforme el entrenamiento avanzaba. Lo hizo bien".

Fangio se mostró reservado cuando se le preguntó si ya había decidido que Lock sería el quarterback titular para el compromiso dominical ante los Chargers (4-7).

"Dije que lo decidiría para finales de esta semana al menos", respondió Fangio. "Aún no lo sabemos".

El coach agregó que ha sostenido conversaciones con su cuerpo de entrenadores al respecto, "pero no hay nada concreto".

