Lloyd Webber comparte musicales online; actor diagnosticado

Desde encontrar maneras para ayudar a otros a lidiar con el aislamiento hasta la cancelación de eventos, la industria del espectáculo está reaccionando a la pandemia del coronavirus de diferentes maneras. La mayoría de la gente se recupera del COVID-19, pero el nuevo coronavirus puede ocasionar síntomas graves en personas mayores o con enfermedades preexistentes.

ANDREW LLOYD WEBBER RECURRE A YOUTUBE

El emblemático compositor Andrew Lloyd Webber está colocando las filmaciones de algunos de sus musicales en YouTube de manera gratuita.

El viernes, la adaptación de 2000 West End de “Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat” protagonizada por Donny Osmond podrá verse por streaming, y una semana después estará disponible el clásico del rock “Jesus Christ Superstar” (“Jesucristo Superestrella”) en su versión para estadios de 2012 estelarizada por Tim Minchin.

Otros espectáculos se anunciarán más adelante, todos presentados en el canal The Show Must Go On (el show debe continuar) de YouTube. Cada espectáculo podrá verse en línea a partir de las 2 p.m. hora del este (1900 GMT) por un periodo de 48 horas, sin cargos ni la necesidad de suscribirse.

ASTRO DE BROADWAY CONTRAE EL VIRUS

El ganador del Tony Brian Stokes Mitchell dio positivo a la prueba del COVID-19.

El actor, que preside la junta directiva de The Actors Fund, dio la noticia en un video en Twitter en el que dijo que ya estaba empezando a sentirse mejor. Indicó que su esposa y su hijo no habían presentado síntomas.

En un comunicado, The Actors Fund dijo que el diagnóstico de Mitchell era un ejemplo “de por qué es de vital importancia que cada uno haga todo lo que pueda por reducir la propagación del virus”.

Mitchell ganó un Tony por su papel protagónico en el musical de 1999 "Kiss Me, Kate". Entre otras figuras de Broadway que han dado positivo están Gavin Creel, Aaron Tveit y Laura Bell Bundy, así como el compositor David Bryan. El virus cobró la vida del dramaturgo laureado con cuatro premios Tony Terrence McNally.

CARNEGIE HALL Y ÓPERA DE CHICAGO CANCENAN TEMPORADAS

El Carnegie Hall canceló el resto de su temporada debido al nuevo coronavirus y está proyectando un déficit operativo de 9 millones de dólares en su presupuesto de 104 millones.

La Ópera Lírica de Chicago también canceló lo que queda de su temporada.

En un comunicado emitido el jueves, el Carnegie dijo que estaba “evaluando toda la programación y operaciones con vistas a la próxima y futuras temporadas en respuesta al cambio de las condiciones económicas".

"Tomará un tiempo considerable, incluso después de que reabra el Carnegie Hall, poder esperar ver una total recuperación, y, aun entonces, esto probablemente ocurra en un periodo de tiempo prolongado", dijo el director ejecutivo Clive Gillinson. "Con esto en mente, estamos tomando medidas inmediatas para salvaguardar la salud fiscal de nuestra institución y planificar de manera creativa para el futuro”.

El Carnegie canceló todos los eventos en su auditorio hasta el 25 de julio. También canceló las giras de su Orquesta Nacional Juvenil, la NYO2 y la NYO Jazz, pero espera recibir a los músicos y tener eventos locales alrededor de las residencias en el suburbano Purchase College.

El Carnegie espera reabrir a mediados de septiembre, unos días antes de su noche inaugural el 7 de octubre.

La Ópera Lírica pospuso su producción del musical "42nd Street" de mayo-junio hasta la primavera boreal de 2022. La puesta es del parisino Theatre du Chatelet.

"Blue", de la compositora Jeanine Tesori y el libretista Tazewell Thompson, se pasó de junio a enero; y "Proving Up", de la compositora Missy Mazzoli y el libretista Royce Vavrek, de enero a una próxima temporada.