Hamilton impone récord con 6to título en GP Británico de F1

El piloto británico Lewis Hamilton, de Mercedes, festeja con los aficionados después de conquistar el Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula Uno, en la pista de Silverstone, Inglaterra, el domingo 14 de julio de 2019. (AP Foto/Luca Bruno) less El piloto británico Lewis Hamilton, de Mercedes, festeja con los aficionados después de conquistar el Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula Uno, en la pista de Silverstone, Inglaterra, el domingo 14 de ... more Photo: Luca Bruno, AP Photo: Luca Bruno, AP Image 1 of / 3 Caption Close Hamilton impone récord con 6to título en GP Británico de F1 1 / 3 Back to Gallery

SILVERSTONE, Inglaterra (AP) — El piloto británico Lewis Hamilton, líder del campeonato de la Fórmula Uno, impuso un récord el domingo con su sexto título del Gran Premio de Gran Bretaña luego de rebasar a su compañero de escudería Valtteri Bottas aprovechando el ingreso del auto de seguridad.

Frente a su público, Hamilton hizo la decisiva maniobra para tomar la punta en la 20ma de las 52 vueltas al ingresar a los pits por nuevos neumáticos. Con el auto de seguridad aun en la pista luego que Antonio Giovinazzi derrapara en su Alfa Romeo, Hamilton se reincorporó delante de un Bottas que había iniciado desde la pole.

"El auto de seguridad entró y fue el momento perfecto", afirmó Hamilton.

Hamilton ya había tratado de sorprender al finlandés, su compañero en Mercedes, en la cuarta vuelta, cuando lo rebasó pero no pudo mantener la posición.

"Quizá no fue uno de mis mejores días", dijo Bottas luego de caer a una desventaja de 39 puntos respecto a Hamilton en la tabla de posiciones general. "Pero así es la vida".

Después de finalmente irse al frente, Hamilton evitó visitar los pits de nuevo y se mantuvo con neumáticos duros, mientras que Bottas corría con neumáticos más blandos y nuevos. Aun así, el campeón del mundo impuso un récord de velocidad en la última vuelta de la carrera.

Al derrotar a Bottas por casi 25 segundos, Hamilton se ubicó sobre Jim Clark y Alain Prost al encabezar el récord en triunfos en el GP Británico.

"Te amo, Silverstone", dijo Hamilton por el radio de su equipo en Mercedes durante la semana cuando el futuro de la pista en Fórmula Uno fue asegurado al menos hasta 2024.

Con el resultado, Hamilton llegó a los 80 triunfos, siete de los cuales han sido en las 10 carreras de la presente temporada.

"Hoy ha sido uno de los mejores días que yo recuerde haber tenido", manifestó Hamilton. "He corrido tantas veces que ustedes podrían pensar que me he acostumbrado o que la sensación no es la misma, pero se siente tan asombroso como la primera victoria (en Silverstone en 2008)."

Charles Leclerc, de Ferrari, completó el podio al cruzar la meta en tercer lugar luego que en la lucha por esa posición el alemán Sebastian Vettel impactó la parte trasera del auto de Max Verstappen en la vuelta 38.

“Fue error mío”, reconoció Vettel. “Me rebasó y se abrió un poco, lo que me dio la oportunidad de recuperarme. Por un segundo vi que él tomaba la derecha y habría un espacio por la izquierda... pero no se abrió la brecha y para entonces fue demasiado tarde”.

Sin duda fue demasiado tarde para que el alemán evitara estrellar su Ferrari en la parte trasera del Red Bull de Verstappen, causando daños en el difusor del auto del holandés de 21 años.

“Se disculpó”, agregó Verstappen, que terminó en el quinto lugar, justo detrás del francés Pierre Gasly, el otro piloto de Red Bull.

Vettel cruzó en el 15to sitio y ahora se ubica 100 puntos debajo de Hamilton, en el cuarto puesto de la tabla general.