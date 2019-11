Grupo busca aprobación de EEUU para construir muro en Texas

HOUSTON (AP) — El grupo privado que quiere construir su propio muro en la frontera sur junto al Río Bravo, en Texas, dijo el martes que no comenzará la obra hasta que el gobierno de Estados Unidos certifique que el proyecto no empeorará las inundaciones.

La agencia que supervisa el manejo del río conforme a los tratados firmados con México le pidió al grupo We Build the Wall (Nosotros construimos el muro) que frene la obra hasta que presente más información del proyecto para ser analizado por la comisión.

El fundador de We Build the Wall, Brian Kolfage, dijo que el grupo no comenzará la construcción hasta que tenga la aprobación de la Comisión Internacional de Límites y Aguas.

El grupo anunció en Facebook que comenzaría la construcción de una barrera de 5,6 kilómetros (3,5 millas) sobre tierras privadas en el sur de Texas.