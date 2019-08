Gerente general de Raiders pide a Brown mayor compromiso

El wide receiver Antonio Brown, de los Raiders de Oakland, calienta antes del partido de pretemporada frente a los Cardinals de Arizona, el jueves 15 de agosto de 019, en Glendale, Arizona. (AP Foto/Rick Scuteri)

El gerente general de los Raiders de Oakland advirtió al disgustado wide receiver Antonio Brown que es momento de decidir si se va a "comprometer de lleno o no” a jugar esta temporada después de perder una disputa con la NFL y el sindicato de jugadores sobre su casco.

Mike Mayock habló con los reporteros sobre un video que los Raiders publicaron en Twitter en el que expresaron su frustración por el hecho de que Brown no haya participado en el entrenamiento del domingo, pese a que el jugador ha sanado de un congelamiento de pie que lo obligó a perderse la mayor parte del campamento de pretemporada.

"Todos ustedes saben que A.B. no se encuentra aquí hoy. Así que les digo a resumidas cuentas. Él está molesto por el asunto del casco. Hemos apoyado eso. Lo entendimos", indicó Mayock. "Pero en este momento, prácticamente hemos agotado todas las vías de ayuda. Por lo que, desde nuestro punto de vista, es hora de que él se comprometa de lleno o no. Esperamos que pronto esté de regreso. Contamos con 89 jugadores dándolo todo. Estamos muy emocionados sobre el rumbo de esta franquicia y esperamos que A.B. sea un elemento importante de ello a partir de la primera semana frente a Denver. Fin de la historia. No se aceptan preguntas".

Brown está enfadado porque la NFL y el sindicato de jugadores no le permitirán usar el mismo casco Schutt Air Advantage que ha usado a lo largo de su carrera. Brown presentó una queja sobre el asunto, la cual perdió el 12 de agosto y luego se dedicó a encontrar una versión más reciente del casco para su aprobación.

Tanto la liga como el sindicato determinaron que tampoco era lo suficientemente seguro para usarse.