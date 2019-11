Fuente AP: Final de Champions 2024 no será en EEUU

La final de la Liga de Campeones no se jugará en Estados Unidos en 2024, informó una persona con conocimiento de la situación.

La persona dijo a The Associated Press que la UEFA podría llevar el partido por el título de su máximo torneo de clubes fuera de Europa algún día, pero que no se podrá hacerlo por primera vez en 2024, justo antes de la Eurocopa en Alemania. La persona pidió no ser identificada al hablar sobre los planes en el seno de la UEFA.

El portal noticioso estadounidense Morning Consult informó el viernes que la agencia de mercadeo de la UEFA analizó con posibles socios comerciales la idea de trasladar la final de 2024 a Estados Unidos, con el estadio MetLife en Nueva Jersey como posible sede.

Jerarcas de la UEFA mencionaron por primera vez en 2016 que podrían llevar una de sus finales fuera de Europa.

Un empresario de medios audiovisuales de España dijo el año pasado que la UEFA sondeaba la posibilidad de montar la final de la Champions de 2021 en Estados Unidos. La UEFA lo negó y eventualmente otorgó la sede a San Petersburgo.

La UEFA también definió sedes para los próximos cuatros años: Estambul en mayo, Múnich en 2022 y el estadio Wembley de Londres en 2023.