Falcons pactan con Todd Gurley por una temporada

ARCHIVO - En imagen de archivo del 29 de diciembre de 2019, el running back Todd Gurley, de los Rams de Los Ángeles, descansa en la banca durante la segunda mitad del partido frente a los Cardinals de Arizona, en Los Ángeles. (AP Foto/Mark J. Terrill, archivo)

ATLANTA (AP) — Los Falcons de Atlanta llegaron a un acuerdo de un año con el running back Todd Gurley, tres veces elegido al Pro Bowl, reveló el viernes una persona familiarizada con las negociaciones.

La persona habló con The Associated Press sobre el pacto bajo condición de mantener el anonimato dado que no será anunciado de manera hasta que Gurley apruebe un examen físico. La liga no permite que los jugadores se reporten a sus nuevos equipos inmediatamente para esos exámenes durante la pandemia por el coronavirus.

Gurley estaría regresando al estado de Georgia, donde destacó en la Universidad de Georgia al sumar más de 3.000 yardas terrestres en tres temporadas.

El acuerdo con el jugador de 25 años sucede menos de una semana después que los Falcons cortaran al running back Devonta Freeman. Atlanta se ubicó en el 30mo lugar de la NFL en ataque por tierra en 2019 y espera que Gurley los guíe a un mejor nivel.

Gurlley fue liberado por los Rams de Los Ángeles el jueves, minutos antes que su contrato por 10,5 millones de dólares se garantizara plenamente.

Gurley amasó más de 1.000 yardas en tres de sus primeras cinco campañas con los Rams, pero el año pasado registró la peor cantidad de su carrera, 857 yardas. Su promedio de 3,8 yardas por acarreo en 2019 fue el segundo más bajo de su carrera.

El resultado del examen de condición física de Gurley será particularmente importante. No ha podido dejar atrás una lesión de rodilla izquierda que limitó su efectividad durante el cierre de la temporada 2018. El problema continuó la campaña pasada, pese a que participó en 15 juegos.

Estando sano, Gurley ha sido uno de los ofensivos más productivos de la liga por aire y tierra. Lidera la NFL con 58 touchdowns terrestres desde que llegó a la liga en 2015. Sus 5.404 yardas por tierra en ese periodo lo colocan como el segundo mejor de la NFL, sólo detrás de Ezekiel Elliott, quien ha registrado 5.405 yardas con los Cowboys de Dallas.

Gurley, seleccionado en la primera ronda del draft de 2015, firmó un contrato de cuatro años y 60 millones de dólares con los Rams en junio de 2018, lo que en ese entonces lo convirtió en el running back mejor pagado de la liga. El acuerdo incluyó una garantía de 45 millones de dólares. Gurley fue separado del equipo incluso antes de cumplir el primer año de esa extensión.