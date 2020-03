En “Hillary”, Clinton revisa sus éxitos y fracasos

La ex secretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton posa con motivo de la presentación del documental "Hillary" en el Festival Internacional de Cine de Berlín, el martes 25 de febrero del 2020 en Berlín. (AP Foto/Markus Schreiber) less La ex secretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton posa con motivo de la presentación del documental "Hillary" en el Festival Internacional de Cine de Berlín, el martes 25 de febrero del 2020 en ... more Photo: Markus Schreiber, AP Photo: Markus Schreiber, AP Image 1 of / 1 Caption Close En “Hillary”, Clinton revisa sus éxitos y fracasos 1 / 1 Back to Gallery

PARK CITY, Utah, EE.UU. (AP) — Desde que perdió las elecciones de 2016 ante Donald Trump, Hillary Clinton publicó un libro de memorias sobre su derrota, lanzó un comité de acción política y escribió otro libro sobre “mujeres con agallas” con su hija Chelsea. Pero su regreso más prominente a la luz pública llega en forma de una serie documental de cuatro horas.

Algunos, admite Clinton, pensaron que iba a escabullirse después de 2016.

“Sí, lo pensaron, ¿o no?”, dice Clinton. “Bueno, esa nunca fue una opción”.

“Hillary” de Nanette Bernstein, que Hulu estrena este viernes, es el retrato más directo y extenso de Clinton que jamás se haya realizado en cámara. Podría decirse que busca reafirmar el legado de Clinton, contar la historia de una carrera y una vida que, siente ella, a menudo ha sido falsamente distorsionada.

Aun así, Clinton no está lista para contemplar su legado. Lo que le parece importante es situar su historia dentro de una narrativa más amplia.

“Lo que Nanette hace realmente bien es poner mi historia en el arco más grande de la vida de las mujeres, de la historia de las mujeres, del movimiento de las mujeres, y también del sistema político”, dijo Clinton, hablando junto a Bernstein, en una entrevista en enero en el Festival de Cine de Sundance. “Me parece que parte de la razón por la cual me volví polémica es porque fui arrojada a la luz pública como una especie de primera dama diferente”.

“Y en particular cuando asumí el trabajo de la reforma sanitaria, tratando de conseguir una salud universal y asequible, me estaban quemando simbólicamente, lo cual había olvidado”, continuó Clinton. “Pero ella encontró imágenes de eso, que dicen más sobre las veces y las expectativas en torno a lo que las mujeres y ciertamente las primeras damas deberían o no hacer”.

El regreso de Clinton a los reflectores, en medio de unas reñidas primarias demócratas, ya ha tenido resonancia. En el documental, habla mal del senador Bernie Sanders al decir que “a nadie le gusta, nadie quiere trabajar con él”. Es un momento de apenas 15 segundos, señala Clinton, de las 35 horas de conversaciones grabadas hace más de un año, cuando no estaba pensando en las elecciones de 2020 sino en las de 2016.

“Haré todo lo posible por apoyar a esa persona, porque esa no fue mi experiencia en 2016”, dijo Clinton.

Aunque Clinton hizo campaña por Barack Obama luego que éste ganó la nominación de los delegados (aunque Clinton recuerda que no en los votos), el apoyo de Sanders para Clinton fue mínimo después de su contienda.

“Eso no pasó en 2016”, dijo Clinton. “Y estoy tratando de hacer sonar la alarma de que debemos unificarnos si vamos a derrotar a Donald Trump y lo que él apoya y el peligro que representa para deshacer bastante de lo que hemos logrado como país a través de mucho sacrificio en 235 años”.

Que Sanders se haya convertido en lo más comentado de “Hillary” es irónico. Para Bernstein, uno de los puntos principales de “Hillary” no es solo representar a Clinton como ser humano más que como candidata política, sino contextualizarla a ella, y el efecto polarizador que ha inspirado, en las políticas de género.

“Está la crítica de que ella siempre supo y calculó que sería presidenta. Lo que, A, no es algo malo, y B, en realidad no es verdad”, dijo Bernstein. “Hay una entrevista en la película con uno de sus colegas en la facultad de derecho de Yale quien dice que en los años 70 la idea de que una mujer pudiese ser presidenta era demasiado remota”.

La mente de Clinton, al menos en enero, estaba casi por completo en la próxima elección. Dijo que “definitivamente” avalará a un candidato, pero no lo ha hecho hasta ahora. Una de sus principales preocupaciones es que el voto no se haga adecuadamente.

“Es una preocupación porque una vez que la Corte Suprema destrozó la sección 5 de la ley de derechos electorales, eliminó una de las herramientas más prácticas para responsabilizar a los estados y las jurisdicciones locales de lo que han hecho en las elecciones”, dijo Clinton. “Y yo fui la primera candidata demócrata a la presidencia que enfrentó la destrucción de la ley electoral y de (la organización) Citizens United. Así que vi de primera mano los esfuerzos concertados para purgar a los votantes y suprimir a los votantes. Eso sigue todavía”.

Clinton, quien superó a Trump en el voto popular, apoya la abolición del Colegio Electoral. “La persona que obtiene más votos debería ganar”, dijo. “El Colegio Electoral es un anacronismo que frustra los derechos de la mayoría de los estadounidenses para elegir a nuestros líderes”.

También citó el papel de las redes sociales, en especial de Facebook, en una potencial repetición de la interferencia rusa.

“Los ataques al derecho fundamental para votar y llevar unas elecciones libres de interferencia ilegal, inconstitucional y definitivamente extranjera serán aún más sofisticados ahora que hace cuatro años”, dijo Clinton.

“Hillary" incluye otras voces, incluyendo algunos comentarios críticos (aunque Burnstein dijo que la mayoría de los políticos de derecha rechazaron participar). Junto con un recuento de la vida de Clinton, el documental pasa una cantidad de tiempo significativa revisando la elección de 2016 y el escándalo de Monica Lewinsky. En esa sección Bill Clinton expresa su arrepentimiento, mientras que Clinton dice que no le habló a su esposo durante semanas luego que éste admitió la relación extramarital.

Clinton, que revisitó las elecciones de 2016 en su libro de memorias de 2017 “What Happened”, también analiza esa dura derrota. Pero cree que la elección de 2020 será diferente.

“Creo que ahora hay una historia que contar. Antes él era una hoja en blanco, era un tipo que la gente veía en televisión. Como sabes, era un astro de realities”, dijo Clinton. “Ahora creo que hay antecedentes por los que tendrá que ser responsabilizado”.

En “Hillary”, todas las preguntas están sobre la mesa, dijo Bernstein. Clinton reconoce que nunca esperó protagonizar su propio documental.

“Estoy un poco sorprendida de estar sentada aquí hablando sobre un documental de cuatro horas sobre mi vida y mi época”, dijo Clinton riendo. “Estoy muy contenta de hacerlo, me siento increíblemente agradecida, pero también creo que mucho de lo que hay ahí es importante ahora”.