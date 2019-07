Embajador británico en EEUU renuncia por cables sobre Trump

LONDRES (AP) — El embajador de Gran Bretaña en Estados Unidos renunció el miércoles, días después de que la filtración de cables diplomáticos en los que criticaba al presidente Donald Trump avergonzó a dos países que suelen jactarse de su "relación especial".

Trump usó a Twitter para atacar a Kim Darroch, a quien calificó de "chiflado" y de "idiota pomposo". En los cables filtrados, el diplomático expresaba su mala opinión del gobierno de Trump, que describió como disfuncional, inepto y caótico.

"Desde la filtración de documentos oficiales... abundan las conjeturas en torno a mi posición y la duración del resto de mi período como embajador", dijo Darroch en su carta de renuncia. "Quiero poner fin a las conjeturas. La situación actual no me permite cumplir mi función como yo quisiera".

La primera ministra británica, Theresa May, dijo que la renuncia del embajador era "algo que lamentar" y destacó que "un buen gobierno depende de que los funcionarios puedan dar consejos plenos y francos".

Darroch debía retirarse a fines de año. No está claro si May tendrá tiempo para nombrar a un sucesor antes de dejar el puesto a fin de mes. La designación de un embajador entraña un proceso de función pública con avisos, solicitudes y entrevistas, aunque Simon McDonald, el jefe del servicio diplomático británico, dijo que el puesto de embajador a Washington no siempre se resolvía de esa manera.

"La historia revela que suele haber soluciones a medida para ocupar la embajada en Washington", aseveró.

Aunque el tema se analizaba desde hace días, Darroch anunció su decisión a la mañana siguiente de un debate entre los dos aspirantes a suceder a May como líder del partido y primer ministro, Boris Johnson y Jeremy Hunt.

Hunt, el secretario de Exteriores, prometió mantener a Darroch en el puesto, mientras que Johnson se pronunció en contra, alegando: "me parece muy importante mantener una sociedad estrecha, una amistad estrecha con Estados Unidos".

Las opiniones francas de Darroch sobre el gobierno estadounidense _que estaban destinadas a unas pocas personas_ aparecieron en documentos diplomáticos filtrados que se publicaron en el diario británico Mail on Sunday.

Trump combinó sus críticas a Darroch con un ataque a May, a quien fustigó por no lograr que el Parlamento aprobara su acuerdo con la Unión Europea para el Brexit.

"Le dije a @theresa_may cómo lograr ese acuerdo, pero siguió su propio camino tonto y no lo pudo consumar. ¡Un desastre!", tuiteó Trump el martes.