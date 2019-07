EEUU: Visitante de museo resulta ser un puercoespín albino

KENNEBUNKPORT, Maine, EE.UU. (AP) — Un visitante peculiar a un museo de trenes de Maine que se asemejaba a una almohada blanca o quizás a un peluquín extraviado resultó ser un inusual puercoespín albino.

El joven roedor apareció el martes en el Museo Seashore Trolley de Kennebunkport, dejando perplejo al personal, que buscó ayuda en las redes sociales para identificarlo. El consenso fue que se trata de un puercoespín albino.

El animal parecía ser un bebé debido a que sus púas no se han endurecido, reportó el diario The Portland Press. Una portavoz del museo dijo el miércoles que no lo habían vuelto a ver, pero asumió que estaba merodeando en la zona.

Los puercoespines son comunes en Maine, aunque los albinos definitivamente no lo son. Alrededor de uno de cada 10.000 ejemplares de la especie es albino.