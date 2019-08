ARCHIVO - En esta fotografía del 23 de mayo de 2007, el cerrador de los Reales de Kansas City Octavio Dotel, lanza durante la novena entrada del juego de béisbol contra los Indios de Cleveland, en Kansas City, Missouri. Las autoridades de República Dominicana arrestaron el martes 20 de agosto de 2019 al ex pitcher de las Grandes Ligas y buscan al ex segunda base Luis Castillo por sus presuntos vínculos con una importante estructura de narcotráfico en el Caribe y Estados Unidos. (AP Foto/Charlie Riedel, Archivo) less