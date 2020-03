Derby de Kentucky se pospondría hasta septiembre

LOUISVILLE, Kentucky, EE.UU. (AP) — El Derby de Kentucky se pospondrá de mayo a septiembre debido a los crecientes temores por la pandemia de coronavirus, de acuerdo a un reporte de prensa.

El diario Courier-Journal of Louisville, citando fuentes no identificadas, reportó el lunes que Churchill Downs pospondrá el Derby del 2 de mayo al 5 de septiembre, lo que sería la primera vez en 75 años que la carrera no se realiza en el primer sábado de mayo.

Un anuncio formal se dará a conocer el martes.

La última vez que no se realizó el Derby en el primer sábado de mayo fue en 1945, cuando el gobierno federal prohibió las carreras de caballos debido a la Segunda Guerra Mundial. La medida fue levantada el 8 de mayo y el Derby se llevó a cabo el 9 de junio. El único otro año en que la competencia no se realizó durante el mes de mayo fue en 1901, cuando se efectuó el 29 de abril.

El Derby es el más reciente evento deportivo en ser postergado o cancelado debido al brote de coronavirus, al igual que los torneos de baloncesto varonil y femenil de la NCAA y el Masters de golf. Las ligas de béisbol, futbol, básquetbol y hockey también han suspendido sus temporadas.