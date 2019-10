ARCHIVO – En esta fotografía del 27 de septiembre de 2019 Robert De Niro en el estreno mundial de "The Irishman" en la inauguración de la 57ª edición del Festival de Cine de Nueva York en Nueva York. De Niro fue demandado por su ex asistente quien afirma que solía hacerle comentarios sexistas y denigrantes. Chase Robinson demandó a De Niro de 76 años el jueves 3 de octubre en una corte federal de Manhattan y exige 12 millones de dólares. La demanda surge semanas después de que la empresa de De Niro, Canal Productions, demandara a Robinson por 6 millones de dólares en un corte estatal acusándola de malversación de fondos. (Foto Evan Agostini/Invision/AP, archivo) less