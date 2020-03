Ciclista colombiano Gaviria confirma que superó coronavirus

BOGOTÁ (AP) — El ciclista colombiano Fernando Gaviria confirmó el jueves que está recuperado tras contraer el nuevo coronavirus, por lo que fue dado de alta del hospital en Emiratos Árabes Unidos donde estuvo en cuarentena desde el 28 de febrero.

“Agradecer a todo el equipo sanitario que se ha ocupado de mí en los Emiratos Árabes, por su excelente trabajo y dedicación, y a todos aquellos que me han apoyado durante este periodo de convalecencia y recuperación”, escribió Gaviria en su cuenta de Instagram.

El deportista de 25 años, miembro del Team Emirates, publicó una fotografía donde aparece sonriente a la salida del hospital, junto a tres personas.

“Los últimos tests que me han realizado resultaron negativos y los médicos me han dado el alta hospitalaria. Me enfoco ahora en poder volver a casa y reunirme con los míos”, añadió Gaviria, único deportista famoso de Colombia que ha sido afectado por el nuevo coronavirus. “Espero y deseo que esta situación extraordinaria pase pronto para poder volver a la normalidad. Un abrazo a todos”.

Gaviria, oriundo de la población de la Ceja, departamento de Antioquia, había ganado tres etapas en esta temporada incluida una en el Tour de los Emiratos.

Pese a recibir el alta, Gaviria desconoce cuándo podrá volver a Colombia, explicó su hermana Juliana.

“Frente a un regreso al país que ojalá sea pronto, es algo incierto, pues los aeropuertos están cerrados. Hay que tener calma y esperar”, agregó Juliana Gaviria, quien es también ciclista.

El argentino Maximiliano Richeze, compañero de equipo del colombiano, fue dado de alta el miércoles también de un hospital de los Emiratos Árabes Unidos, donde estuvo tras dar positivo por el nuevo coronavirus.

Richeze escribió en Instagram que dos pruebas por el COVID-19 dieron negativo y se le dio el alta.

Otros dos empleados de Team Emirates arrojaron positivo, y todo el equipo llegó a estar en cuarentena voluntaria.

La segunda edición del Tour de los Emiratos, una de las carreras principales al inicio de la temporada, fue cancelada cuando aún quedaban dos etapas por disputar. Los ciclistas y personal de apoyo de los 22 equipos fueron puestos en cuarentena, aunque casi todos han recibido el visto bueno para salir del país.