Café Tacvba cumple tres décadas de música

Joselo Rangel, de la banda Café Tacvba, salta al escenario con su guitarra durante un concierto masivo en la Ciudad de México, el sábado 7 de diciembre de 2019. (Foto AP/Anthony Vázquez) Joselo Rangel, de la banda Café Tacvba, salta al escenario con su guitarra durante un concierto masivo en la Ciudad de México, el sábado 7 de diciembre de 2019. (Foto AP/Anthony Vázquez) Photo: Anthony Vazquez, AP Photo: Anthony Vazquez, AP Image 1 of / 4 Caption Close Café Tacvba cumple tres décadas de música 1 / 4 Back to Gallery

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La banda mexicana Café Tacvba cumplió tres décadas de música con un concierto masivo en la Ciudad de México, en el que estrenaron una nueva versión feminista de “La ingrata” con Andrea Echeverri de Aterciopelados, tuvieron como invitados a una de sus bandas favoritas, Los Tres, y aprovecharon para dar algunos mensajes sobre temas como la protección ambiental y la participación en la toma de decisiones.

“¡Llegamos a los 30 muchachos! No lo podemos creer, estamos muy contentos”, dijo el vocalista Rubén Albarrán. “Gracias por venir esta noche a compartir esta fecha especial, deseamos que estén gozando y que bailen y que canten y que vengan esos recuerdos y esas sensaciones bellas que les ha producido nuestra música, nos sentimos muy halagados de ser parte de sus vidas”.

Hacia el final del concierto de tres horas del sábado por la noche, Albarrán, ataviado con un traje típico de tehuana, como el que lució Frida Kahlo en uno de sus famosos cuadros, llamó al escenario a Echeverri.

“Ingrato, no me importa si me quieres, vale m... si me dejas”, cantó Echeverri. “Porque soy independiente, porque no te necesito, no soy tu media costilla, el respeto es lo que exijo”.

La cantante colombiana dijo que la nueva versión era una “resignificación” del éxito de Café Tavba de su segundo álbum “Re”, de 1994. En años recientes la banda mexicana había dejado de interpretar la versión original de “La ingrata”, la cual comenzaba como un reclamo de un enamorado y terminaba diciendo “por eso ahora tendré que obsequiarte un par de balazos pa’ que te duela”. La banda decía que su contenido machista compuesto en su juventud ya no los representaba.

México tiene un problema grave de violencia contra las mujeres, según datos de la ONU presentados este año: al día son asesinadas un promedio de nueve mujeres en el país.

Al igual que en Chile, el performance “Un violador en tu camino” se ha escuchado en el país en los últimos días con representaciones multitudinarias y el concierto de Café Tacvba no fue la excepción, previo a su arranque, un grupo de mujeres subió al escenario del Foro Sol para hacer el performance.

“Ni una más es lo que pido, ni un macho violará a una chava (joven), que la violencia se desaparezca, la tolerancia sea la bandera”, cantó Echeverri en otro de los versos.

La banda chilena Los Tres fue otra de las que celebró a Café Tacvba. La larga historia de Café Tacvba y Los Tres sumó un capítulo más con esta invitación, años después de que los “tacvbos” hubieran hecho versiones varias canciones del grupo chileno, compartieron el escenario para cantar las piezas originales de Los Tres “Un amor violento” y “Déjate caer”, para la segunda Café Tacvba grabó en 2002 uno de sus videos más populares por su coreografía, la cual prendió a los 65.000 asistentes del Foro Sol al momento que la interpretaron en vivo.

Como pieza extra, Los Tres interpretaron solos su éxito de cigarros “La torre de babel”.

“Han cantado ustedes muy bonito ‘Déjate caer’ muy chingón, gracias porque así les agradecemos a Los Tres sus canciones tan maravillosas que nos prestan y que nos hacen tan felices”, dijo Albarrán.

Otro de los invitados de la noche fue uno de los hijos de Albarrán, para la canción “La chica banda” del álbum debut de la agrupación lanzado en 1992. Previo a entonar esta canción, Albarrán pidió al público que gritara una grosería como reclamo, la cual definió como “cantos ancestrales” para apoyar a “nuestros hermanos bolivianos, chilenos, argentinos, ecuatorianos, hondureños, haitianos, de todos los pueblos mandar estos cantos de unión universal y de fraternidad”.

“Para todos aquellos de la clase política, de la clase empresarial que están destruyendo todo y mandando todo a la ch... como si esta generación fuera la última de la humanidad”, dijo Albarrán mientras el público seguía coreando de fondo esa grosería. “Le mandamos un saludo a ‘mister’ Bolsonaro, a ‘mister’ Donald Trump, a ‘mister’ Piñera, a ‘mister’ López Obrador, a todos los empresarios que están contaminando el agua y la tierra”.

Café Tacvba también invitó a miembros de la Asamblea de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Territorio y del Comité Nacional para la Defensa y la Conservación de la Selva de los Chimalapas, quienes reclamaron muertes de activistas ambientales y proyectos en áreas naturales protegidas y territorios indígenas de México.

“Pidiendo también para todos los defensores del territorio, los defensores de la tierra que están siendo también violentados, desaparecidos, asesinados”, dijo Albarrán. “Ellos están haciendo un trabajo por todos nosotros, porque es nuestro planeta, es el planeta que nos ha dado vida... no hay ningún sistema político, no hay partido político ni ningún movimiento que haya podido crear lo que el planeta nos ha venido dando”.

Albarrán dijo que en la actualidad se vive un momento “muy difícil” en cuanto a la protección ambiental en todo el mundo.

“La parte más oscura de nosotros, la parte más ignorante cree que puede comprarlo y venderlo todo y hacer negocios, y lo están contaminando todo, los están destruyendo absolutamente todo y eso no lo podemos permitir, porque estamos vivos”, dijo.

El concierto también incluyó temas de la discografía más reciente de Café Tacvba como “Zopilotes”, “Matando” y “Futuro”, así como las favoritas del público “El baile y el salón”, “Chilanga banda” y “Las flores”.

Café Tacvba, que completan Emmanuel del Real, Quique y Joselo Rangel, es una de las bandas de rock y música alternativa más famosas de México tras ocho álbumes de estudio y cinco álbumes compilatorios o en vivo, incluyendo “Un segundo MTV Unplugged” lanzado en octubre de este año.

Ha sido galardonada con nueve Latin Grammy y un Grammy, entre otros reconocimientos. La banda continuará sus celebraciones por su 30 aniversario con conciertos en Guadalajara y Monterrey el 12 y 14 de diciembre, respectivamente.