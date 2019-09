Brown, de Patriots, podría jugar contra Miami

El wide receiver de los Patriots de Nueva Inglaterra, Antonio Brown, toma una pausa durante un entrenamiento con el equipo de la NFL, el miércoles 11 de septiembre de 2019, en Foxborough, Massachusetts. (AP Foto/Steven Senne)

FOXBOROUGH, Massachusetts, EE.UU. (AP) — Antonio Brown podría ver acción contra Miami, según personas enteradas de la situación del jugador. Pero se desconoce si lo hará después de sólo tres prácticas con los Patriots de Nueva Inglaterra, su nuevo equipo.

“Estamos determinando eso”, dijo el viernes el entrenador en jefe, Bill Belichick. “No voy a entregar una copia del plan de juego. Haremos lo que creamos que es mejor para el equipo”.

Brown, wide receiver estelar, no fue colocado en lista de exenciones del comisionado, dijeron el viernes a The Associated Press dos personas con conocimiento directo de la decisión. Ambas hablaron a condición de anonimato porque la decisión no está anunciada.

Belichick, cuyo equipo enfrenta el domingo a los Dolphins, se abstuvo de confirmar la decisión de la NFL durante la práctica.

Brown fue acusado de violación y agresión sexual en un caso civil en Florida y rechazó las acusaciones de su exentrenadora. No será incluido en la lista de exenciones porque no se han presentado cargos criminales. Los jugadores en la lista no pueden participar en partidos o prácticas con un equipo, pero continúan recibiendo su paga.

Brown fue adquirido este mes en un canje con Oakland después de que solicitara a los Raiders que lo dejaran libre.

El jugador, al que caracteriza la extravagancia, mantiene un bajo perfil desde que la demanda se convirtió pública.

Llegó el lunes a Massachusetts en busca de un nuevo comienzo tras una serie de desavenencias con los Raiders que incluyeron una a extraña lesión en un pie, una disputa con la NFL sobre su casco, faltas a entrenamientos, múltiples multas y un desencuentro con el gerente general de Oakland, Mike Mayock.