Brady mantiene gusto por el fútbol pese a campaña desafiante

El quarterback de los Patriots de Nueva Inglaterra, Tom Brady, llega con el codo derecho vendado a la conferencia de prensa posterior al partido de la NFL contra los Chiefs de Kansas City, el domingo 8 de diciembre de 2019, en Foxborough, Massachusetts. (AP Foto/Charles Krupa)

FOXBOROUGH, Massachusetts, EE.UU. (AP) — Tom Brady afirmó que mantiene el gusto por jugar fútbol incluso en medio de una de las campañas más desafiantes de su carrera.

“Me encanta”, afirmó el viernes el quarterback aunque se abstuvo de precisar si igual que antes.

Los Patriots de Nueva Inglaterra, actuales campeones del Super Bowl, enfrentan el domingo a Cincinnati tras una mala racha de dos descalabros al hilo y tres en sus últimos cinco encuentros.

Desde el inicio de la Semana 9, los Patriots están en el lugar 30 de la NFL con un promedio ofensivo de 17,6 puntos por partido. Sólo los Bengals y Jaguars tienen peor porcentaje.

Brady afirmó que los Patriots (10-3), que podrían clasificarse a los playoffs si ganan el domingo, continúan mejorando.

“Los jugadores están trabajando duro, eso es fabuloso y lo que tenemos que seguir haciendo”, afirmó. “Como nada sucede por magia trabamos duro”.

No es raro que los Patriots tengan baches durante la temporada regular. Tras una mala racha la campaña pasada en diciembre, terminaron ganando su sexto Super Bowl desde 2001.

“Cada temporada es un poco diferente. Los desafíos son distintos”, afirmó Brady. “No podemos decir ‘bueno, haremos exactamente lo que solíamos hacer’ o “haremos exactamente lo que hicimos la semana pasada’. Por decirlo así, hay que reinventarnos cada semana... Siempre hay algún desafío, pero no se supone que la campaña sea fácil”.

Los Patriots cayeron hace dos semanas ante los Texans de Houston y la semana pasada ante Kansas City, apenas la novena ocasión desde 2003 que acumulan derrotas consecutivas. No han perdido tres encuentros al hilo en este periodo.

Nunca en la carrera de Brady la ofensiva ha tenido tantas dificultades. Esta campaña es 17ma en porcentaje de conversión de tercera jugada en primero y diez (37,4%) y tiene efectividad de anotación de 48% dentro de la yarda 20, estadística en la que es 27ma en la liga.

“Tenemos que maximizar nuestro potencial, pero desconozco cuál sea ese potencial”, declaró Brady.

“Si lo hacemos bien una vez, ¿qué tan bien podemos hacerlo continuamente? Creo en parte que no hemos hecho un gran trabajo en forma continua, y cuando no somo regulares, nos causa otras dificultades. Intentar regularidad y fiabilidad es lo importante para una gran ofensiva, y cuando se tiene gran habilidad para hacer jugadas, es muy difícil defender todo lo que no sale”.

Nueva Inglaterra tiene una victoria más que Buffalo en la división Este de la Conferencia Americana de Fútbol (AFC). Los Bills visitan el próximo fin de semana el estadio Gillette.