Bevin, 1ro en retirarse del Tour de Francia tras caída

La sombra de dos ciclistas se proyecta sobre el asfalto durante una etapa del Tour de Francia entre Saint-Die-Des-Vosges y Colmar, en Francia, el 10 de julio de 2019. (AP Foto/Thibault Camus)

COLMAR, Francia (AP) — El neozelandés Patrick Bevin se retiró del Tour de Francia el jueves antes del inicio de la sexta etapa tras romperse dos costillas en una caída.

Es el primer ciclista que abandona la competición este año.

Bevin se cayó en la cuarta etapa el martes, pero siguió en la competición. Su equipo, CCC, dijo que el dolor se incrementó durante la etapa del miércoles, que terminó en Colmar, en el este de Francia.

En la línea de meta se le practicó una radiografía que reveló dos fracturas en el lado izquierdo del tórax.

"Como suele ocurrir con las fracturas de costillas, el dolor se incrementa en el segundo y tercer día tras el accidente y, aunque Patrick intentarlo y correr la sexta etapa, esta mañana decidimos de forma colectiva que debía dejar de correr para recuperarse bien y centrarse en sus objetivos para la segunda parte de la temporada”, explicó el médico del CCC, Max Testa.

Bevin ocupaba el puesto 137 en la clasificación general el jueves, a más de 31 minutos del líder, Julian Alaphilippe. La sexta jornada, la primera de montaña de las tres semanas de competición, terminará en Planche des Belles Filles.

"Me caí sobre el costado izquierdo y me di con la rueda en el pecho. En ese momento pensé que podía seguir y no tuve ningún problema cuando volví a la carrera, no me despellejé ni nada por el estilo”, señaló Bevin en un comunicado de su equipo. “Pero a medida que avanzaba la etapa, empeoró. Hicimos todo lo posible para minimizar el dolor”.