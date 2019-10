Atwood y Evaristo ganan Premio Booker

ARCHIVO – En esta fotografía de archivo del 10 de septiembre de 2019 la autora canadiense Margaret Atwood posa durante una conferencia de prensa en la Biblioteca Británica para presentar su nuevo libro "The Testaments" en Londres. Atwood fue anunciada como ganadora del Premio Booker en un empate con la autora británica británica Bernardine Evaristo el lunes 14 de octubre de 2019. (Foto AP/Alastair Grant, archivo)

LONDRES (AP) — La escritora canadiense Margaret Atwood y la autora británica Bernardine Evaristo empataron como ganadoras del Premio Booker el lunes después de que el panel de jueces se negó a seguir el reglamento para nombrar a una sola ganadora del prestigiado premio literario.

El presidente Peter Florence dijo que los cinco jueces no podían elegir entre el thriller distópico de Atwood "The Testaments" y el caleidoscopio de historias sobre mujeres negras de Evaristo "Girl, Woman, Other".

En parte inspirados por los manifestantes ambientalistas de Extinction Rebellion, que estaban en una protesta cerca del lugar donde se realizó la ceremonia del premio en el distrito financiero de Londres, Florence dijo que los jueces se negaron a apegarse a las reglas que prohíben que haya más de un ganador.

“Nuestro consenso fue que nuestra decisión era romper las reglas”, dijo. "Creo que las leyes son inviolables y las reglas se pueden adaptar a la circunstancia”.

Los organizadores del premio no lo vieron de la misma manera. Gaby Wood, directora literaria de la Fundación Premio Booker, dijo que la junta directiva del premio le indicó en varias ocasiones a los jueces que no podían tener dos ganadores “pero esencialmente hicieron una protesta en la sala de jurado” mientras que las deliberaciones se prolongaron por cinco horas.

Wood insistió que la decisión no “crea un precedente”. Significa que Atwood y Evaristo tendrán que dividir el premio de 50.000 libras (63.000 dólares) del Premio Booker.

Florence dijo que ambos libros ganadores “abordan el mundo actual y nos permiten ver dentro de él y crean personajes que resuenan con nosotros”.

“También resultan ser libros de suspenso maravillosamente cautivadores que se leen sin cesar”, agregó.

Ambas ganadoras dijeron estar felices de compartir el premio.

“Habría sido bastante vergonzoso para una persona de mi edad y etapa (profesional) haber ganado todo y en consecuencia impedir que una persona más joven, en una etapa diferente de su carrera, pasara por esa puerta”, dijo Atwood, quien a los 79 años es la ganadora de mayor edad del Booker.

Evaristo dijo que ganar el Booker era algo que le parecía “inalcanzable por décadas”.

"Simplemente estoy absolutamente encantada de tener el premio y compartirlo”, dijo.

Atwood, quien ganó el Booker en el 2000 por "The Blind Assassin" (“El asesino ciego”), era la favorita de los apostadores por segunda ocasión con su historia, una continuación a "The Handmaid's Tale" (“El cuento de la criada”). Al igual que ese libro, convertido ahora en una popular serie de televisión, "The Testaments" se desarrolla en Gilead, una república teocrática fundada en Estados Unidos, donde las mujeres jóvenes son obligadas a tener hijos para hombres poderosos.

Florence, fundadora del festival literario Hay dijo que la novela de Atwood “hace muchísimo más” que solo continuar la historia comenzada en "The Handmaid's Tale".

“Es bella en su profundidad y exploración del mundo de Gilead", dijo. “En el principio quizá pareció ciencia ficción pero ahora parece. Pero ahora es mucho más urgente políticamente que nunca”.

Evaristo, quien es de origen anglo-nigeriano, es la primera mujer negra en ganar el trofeo.

“Espero que ese honor no dure tanto”, dijo.

La autora ha publicado siete libros pero es menos famosa que su colega.

Florence dijo que no le preocupaba que Evaristo, de 60 años, fuese ignorada mientras la gente se enfoca en Atwood. Agregó que los 12 personajes de diferentes orígenes que narran "Girl, Woman, Other" tienen “algo mágico”.

“Nos brindan un maravilloso espectro de las mujeres británicas negras en la actualidad”, dijo. “En ese sentido este libro es innovador y espero que sea alentador e inspirador para el resto de la industria editorial”.

El premio fundado en 1969 para autores de habla inglesa, ya había sido dividido entre dos ganadores en dos ocasiones previas, la más reciente en 1992 cuando "The English Patient" (“El paciente inglés”) de Michael Ondaatje y "Sacred Hunger" (“Hambre sagrada”) de Barry Unsworth compartieron el trofeo. Las reglas se cambiaron después para estipular que solo puede haber un ganador cada año.

El premio fue patrocinado 18 años por la firma de inversión Man Group y se conocía como Premio Man Booker. Este año cambió a su nombre original, Premio Booker, con un nuevo patrocinador, Crankstart Foundation, del empresario de Silicon Valley Michael Moritz y su esposa Harriet Heyman.