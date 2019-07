Aplazan reunión entre presidente de Guatemala y Donald Trump

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — La reunión programada para el lunes entre el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo guatemalteco Jimmy Morales para discutir temas de migración y seguridad fue reprogramada, debido a recursos legales presentados en Guatemala para evitar que Morales firme un acuerdo que convierta a Guatemala en un “tercer país seguro” y reciba a miles de migrantes que quieren llegar a Estados Unidos, informó el domingo la presidencia guatemalteca.

En un comunicado, el gobierno también aseguró que en ningún momento se contempla firmar un acuerdo para convertir a Guatemala en un tercer país seguro. Sin embargo, las autoridades guatemaltecas esperarán la decisión judicial para reprogramar la reunión.

El vocero presidencial, Alfredo Brito, dijo a The Associated Press que aún no se tiene una fecha prevista para una nueva reunión, pero “de que se va a reprogramar, se va a reprogramar”, explicó.

“Debido a especulaciones surgidas y las acciones legales interpuestas, admitidas para su trámite por la Corte de Constitucionalidad, se decidió reprogramar el encuentro bilateral hasta conocer lo resuelto por dicha corte”, agregó la presidencia.

Sin embargo ante el temor de convertir al país centroamericano en refugio para miles de migrantes, varios ex cancilleres, diplomáticos, políticos y el Procurador de los Derechos Humanos presentaron tres amparos con el fin de impedir que Morales firme el acuerdo.

La Corte de Constitucionalidad programó para el domingo la discusión de los recursos legales y determinar si acepta los amparos.

En su comunicado, el gobierno de Guatemala aseguró que el país centroamericano es “el principal aliado regional (de Estados Unidos) en la lucha contra las amenazas transnacionales”.

Trump intenta hacer con Guatemala lo que no ha logrado con México, nación que se ha resistido a ser un "tercer país seguro", aún bajo la amenaza de que Estados Unidos le aumente los aranceles a los productos mexicanos que importa.

México, sin embargo, ha permitido la expansión de un programa bajo el cual miles de solicitantes de asilo son devueltos desde Estados Unidos a México para esperar la resolución de sus reclamos, incluso a peligrosas ciudades fronterizas donde las pandillas y los cárteles tienen una presencia fuerte.

Los críticos han dicho que Guatemala no tiene los recursos ni la infraestructura para atender las necesidades de los miles de migrantes que huyen de sus países, pues tampoco las tiene para atender a los miles de guatemaltecos que también huyen del país por el hambre y la violencia.

Según un estudio del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) llamado “La Desnutrición crónica infantil en Guatemala: una tragedia que el debate político no debe evadir”, en 2019 hay cerca de 890.000 niños y niñas menores de cinco años que padecen desnutrición crónica en este país.

Por su parte, el Banco Mundial, en un estudio de 2014 dijo que un 60% de la población _de la cual el 52% es indígena_ vive en pobreza en el país centroamericano.