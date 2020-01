AP Explica: EEUU envía solicitantes de asilo a Centroamérica

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Estados Unidos empezó a enviar a solicitante de asilo hondureños y salvadoreños a Guatemala en noviembre y la semana pasada dijo que pronto incorporaría a los mexicanos. También podría comenzar a enviar a solicitantes de asilo mexicanos, salvadoreños, nicaragüenses, guatemaltecos y brasileños a Honduras a fin de mes bajo un acuerdo parecido firmado con ese país.

Estos pasos son producto de acuerdos bilaterales con Guatemala, Honduras y El Salvador.

Estos Acuerdos de Cooperación sobre Asilo (ACA) se suman a las medidas que ha tomado el gobierno de Donald Trump para reducir la cantidad de solicitantes de asilo que llegan a la frontera sur de Estados Unidos. Más de 55.000 personas que solicitaron asilo en la frontera entre Estados Unidos y México fueron devueltos a México para que esperan allí novedades sobre sus trámites, las cuales pueden tomar meses, si no años, bajo un programa llamado “Espera en México”.

Los ACA son un nuevo paso que aleja más todavía de la frontera a los solicitantes de asilo.

P - ¿Qué son los Acuerdos de Cooperación sobre Asilo?

R - Empezando en julio del 2019 con Guatemala y siguiendo con Honduras y El Salvador, el gobierno estadounidense ha estado firmando acuerdos que permiten a Estados Unidos enviar allí a solicitantes de asilo de otras naciones centroamericanas. Bajo estos acuerdos, los solicitantes no tendrán la oportunidad de pedir asilo en Estados Unidos, sino que serán llevados a países centroamericanos donde podrán iniciar el trámite.

Q - ¿Por qué hace esto el gobierno estadounidense?

A - Según Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse, los jueces del servicio de inmigración estadounidense decidieron 67.406 casos en el año fiscal del 2019, una cifra récord y casi dos veces y media lo que se manejó hace cinco años. La mayoría de los solicitantes de asilo que llegaron a la frontera sur de Estados Unidos el año pasado provenían del “Triángulo del Norte”, que abarca a Honduras, Guatemala y El Salvador. A partir de los ACA y de otras medidas, Estados Unidos procura reducir la cantidad de personas que llegan a la frontera con México para pedir asilo. El jueves, durante una visita a Honduras, el secretario de seguridad nacional interino estadounidense Chad Wolf dijo que “los ACA no solo satisfacen una responsabilidad humanitaria sino también una de seguridad. Con acceso a medidas de protección en Honduras y toda la región, menos gente hará el peligroso viaje a Estados Unidos”.

P - ¿Cuáles son los problemas potenciales derivados del envío de los solicitantes de asilo a tres países de los que cientos de miles de personas han escapado en los últimos años?

R - Yael Schacher, de Refugees International, dice que ninguna de estas naciones está preparada para procesar cantidades importantes de solicitudes de asilo ni para ofrecerles protección. “Estas son las naciones que han generado más refugiados que llegan a la frontera sur de Estados Unidos en los últimos años”, expresó. “No son países que reciben refugiados, no tienen un historial de reubicaciones, ni tienen dependencias grandes para procesar pedidos de asilo”. Tampoco son países seguros. Las recomendaciones de viaje del Departamento de Estado estadounidense hablan de una actividad delictiva y de pandillas generalizada en Guatemala. En cuanto a Honduras, recomienda reconsiderar ir allí en vista de que abundan los delitos violentos y al tráfico de personas.

P - ¿Qué pasó en Guatemala hasta ahora?

R - Hasta la semana pasada, Estados Unidos había enviado 94 solicitantes de asilo salvadoreños y hondureños a Guatemala. Solo seis de ellos decidieron tramitar el asilo allí. El resto optó por regresar a su país sin llegar a esgrimir sus razones ni en Estados Unidos ni en Guatemala.

P - ¿Quiénes pueden ser enviados a estas naciones en el marco de los ACA?

R - Eso no está estipulado en los acuerdos. Tiene que haber un acuerdo entre Estados Unidos y las naciones del Triángulo del Norte. El único grupo exceptuado explícitamente son los menores no acompañados. Estados Unidos, por otro lado, no envía solicitantes de asilo a los países de los que se escaparon. El presidente saliente de Guatemala Jimmy Morales dijo que su país no había aceptado recibir a solicitantes de asilo mexicanos. Indicó que Estados Unidos deberá negociar eso con su sucesor, Alejandro Giammattei.

P - ¿Estos acuerdos están siendo cuestionados en los tribunales?

R - Se espera que se presenten recursos legales antes de que termine enero. En una carta de diciembre, Refugees International dijo que los procedimientos en la frontera “no respetan los parámetros legales internacionales” y que Guatemala, Honduras y El Salvador carecen de procedimientos “completos y justos” para decidir sobre asilos, que cumplan con los requisitos de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos.

El redactor de AP Sonny Figueroa colaboró en este despacho desde la Ciudad de Guatemala.