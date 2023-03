LOS ANGELES (AP) — Caótica, salvaje, creativa, emotiva y única. Si fuera un bagel, “Everything Everywhere All At Once” (“Todo en todas partes al mismo tiempo”) sería del que lleva todo.

El domingo el filme arrasó en la ceremonia de los Oscar provocando múltiples momentos conmovedores y haciendo historia también para los asiáticos y los asiático-estadounidenses en Hollywood.

Y en cuanto a La Bofetada, la ceremonia se sintió en realidad como un gran abrazo, con discursos emocionantes y sinceros que fueron un potente antídoto para el recuerdo inquietante que había dejado el incidente de Will Smith del año pasado.

Los ganadores del filme pasaban uno tras otro al escenario, Ke Huy Quan, subió para recibir el premio a mejor actor de reparto, y derramó sus contagiosas lágrimas de felicidad al hablar sobre su historia de vida. Su compañera de elenco Jamie Lee Curtis, hablando elocuentemente sobre la actuación como una labor de colaboración y el dúo de directores conocidos como The Daniels, que agradecieron a los maestros de escuelas públicas y a sus familiares por impulsar su creatividad.

Michelle Yeoh, puso la largamente esperada cereza en el pastel de su increíble carrera al convertirse en la primera mujer asiática en ganar en la categoría de mejor actriz. Yeoh habló sobre muchas cosas, pero quizá sus palabras más sentidas fueron para las madres, a quienes calificó de “superheroínas”. Y en esta noche de los Oscar en especial, muchos ganadores se sumaron a ella para agradecer especialmente a las madres, quizá nadie como la diseñadora de vestuario Ruth E. Carter, quien recordó a su madre fallecida recientemente a los 101 años.

Tampoco podían faltar agradecimientos a los hijos, padres, esposos y esposas. “Soy su hijo, y los amo” dijo a sus fallecidos padres el director mexicano Guillermo del Toro, al ganar el primer premio de la noche a mejor largometraje animado. Unas de las palabras más conmovedoras de la noche fueron de una esposa a su marido: “Mantente con fuerza, mi amor”, dijo Yulia Navalnaya a su esposo encarcelado, el líder opositor ruso Alexei Navalny.

A continuación, algunos de los momentos destacados de la noche.

EN CUANTO AL AÑO PASADO ...

Al repetir su papel de maestro de ceremonias, Jimmy Kimmel claramente iba a traer a colación el tema de La Bofetada, como parece que se le conocerá para siempre. Se necesitaron unos siete minutos de su monólogo para que llegara a ese punto, con un chiste sarcástico sobre la reacción pasiva después de que Will Smith abofeteara a Chris Rock por un chiste sobre su esposa. “Hemos implementado políticas estrictas”, dijo Kimmel. “Si alguien en este teatro comete un acto de violencia en cualquier momento durante la ceremonia, se les entregará el Oscar de mejor actor y se les permitirá dar un discurso de aceptación de 19 minutos”. Después hizo referencia a la actuación de Smith como Hitch y también parafraseó una de sus canciones, pero sin mencionarlo por su nombre.

QUAN SUELTA LÁGRIMAS PRONTO

Las emociones eran fuertes para el segundo premio de la noche, cuando el efusivo Quan ganó su trofeo de actor de reparto, el cual era un premio muy anticipado, pero no por eso fue menos emocionante. De hecho, la presentadora Ariana DeBose apenas pudo decir el nombre de Quan, pues la actriz de origen puertorriqueño ya estaba llorando. “Mi viaje comenzó en un barco. Pasé un año en un campo de refugiados”, dijo Quan, de 51 años, quien es de origen vietnamita. “De alguna manera terminé aquí en el escenario más grande de Hollywood. Dicen que las historias como esta sólo ocurren en el cine. No puedo creer que esto me esté pasando. Este, ESTE es el sueño americano”. Quan también agradeció a su madre, de 84 años, quien dijo que lo estaba viendo desde casa.

CURTIS: “SOY CIENTOS DE PERSONAS”

Inmediatamente después de Quan, Curtis ganó su premio de mejor actriz de reparto y dio otro impresionante discurso de agradecimiento sobre colaborar en la industria. “Sé que parece que estoy parada aquí sola, pero no es así”, dijo. “Soy cientos de personas”.

La actriz se dirigió a todos los admiradores y colegas “que apoyan las películas de género que he hecho todos estos años, los cientos y miles de personas. Acabamos de ganar un Oscar, ¡juntos!”. Curtis también dedicó palabras a sus famosos padres, los fallecidos actores Tony Curtis y Janet Leigh, quien destacó, estuvieron igualmente nominados en los Oscar. “¡Acabo de ganar un Oscar!”, les dijo.

MANTENTE CON FUERZA, MI AMOR

Navalny está en confinamiento solitario en Rusia. Así que su esposa, Yulia Navalnaya, habló por y para él cuando el documental “Navalny” ganó el Oscar. “Mi esposo está en prisión por decir la verdad. Mi esposo está en prisión por defender la democracia”, dijo Navalnaya. “Alexei, sueño con el día en el que estarás libre y nuestro país sea libre. Mantente con fuerza, mi amor”.

El director Daniel Roher dedicó su Oscar a Navalny y a todos los prisioneros políticos en el mundo. “Alexei, el mundo no ha olvidado tu mensaje vital para todos nosotros: No debemos tener miedo de oponernos a los dictadores y el autoritarismo donde sea que se encuentre”.

GAGA MINIMALISTA

Nadie sabe cómo dominar el glamur mejor que Lady Gaga, y ella llegó a la alfombra de los Oscar (que por primera vez fue de color champán) con un maquillaje dramático y un fabuloso vestido Versace de la más reciente colección de la casa de modas. Pero cuando apareció en el escenario, en una actuación anunciada de último minuto, para una poderosa interpretación de “Hold My Hand” de “Top Gun: Maverick”, el estilo glamuroso había desaparecido y fue reemplazado con una camiseta simple y unos pantalones de mezclilla rotos. En su rostro no quedaba nada de maquillaje. Con este sencillo atuendo, Gaga, quien nunca deja de innovar y sorprender, logró otra conmovedora actuación en vivo en los Oscar.

CARTER HACE HISTORIA DE NUEVO

Hace cuatro años, Carter ganó su primera estatuilla convirtiéndose en la primera mujer negra en ganar en la categoría de diseño de vestuario por su trabajo en “Black Panther” (“Pantera Negra”). El domingo volvió a hacer historia al ganar nuevamente en la categoría, esta vez por “Black Panther: Wakanda Forever” (“Black Panther: Wakanda por siempre”) convirtiéndose en la primera mujer negra en ganar dos Oscar. Le dedicó su premio a Mabel Carter, su madre, quien dijo que murió la semana pasada a los 101 años. “Esta película me preparó para este momento”, dijo. “Chadwick, por favor cuida a mamá”, dijo haciendo referencia al fallecido actor Chadwick Boseman, astro de la película original de “Black Panther”.

THE DANIELS AGRADECEN A SUS MAESTROS Y A LAS MAMÁS

Los directores Daniel Scheinert y Daniel Kwan, conocidos como The Daniels, subieron en varias ocasiones al escenario al llevarse los premios de mejor guion original y mejor dirección antes de obtener el premio mayor de mejor película por “Everything Everywhere”. La primera vez que llegaron al escenario, Scheinert bromeó que iba a nombrar a todos los maestros que lo habían sancionado a él y a su hermano en la escuela. Pero después terminó por agradecer a los maestros que “me educaron y me inspiraron y me enseñaron a ser menos idiota”.

Kwan agradeció a su mamá “quien me protegió cuando era niño y protegió a mi narrador interior”. Al ganar el premio a mejor dirección, ambos regresaron al escenario y agradecieron, en las palabras de Scheinert, “a las mamis del mundo ... específicamente a mi mamá y mi papá por no aplastar mi creatividad cuando estaba haciendo películas de terror realmente perturbadoras o películas de comedia realmente pervertidas o vistiéndome como travesti cuando era niño, ¡lo cual no es una amenaza para nadie!”, el público lo ovacionó.

YEOH SALUDA A MALASIA Y A SU MAMÁ

En “Everything Everywhere” una de las escenas más memorables de Yeoh es una reconciliación con su joven hija adulta (interpretada por Stephanie Hsu ), una escena que habla sobre la esencia de la paternidad con todos sus retos y gratificaciones.

Así que fue apropiado que Yeoh, al aceptar su premio a la mejor actriz, también se enfocara en la maternidad. “Tengo que dedicarle esto a mi mamá, a todas las mamás del mundo porque ellas son realmente las superheroínas”, dijo, “y sin ellas ninguno de nosotros estaría aquí esta noche”. Agregó que su madre estaba viéndola desde Malasia con su familia: “Tiene 84 años y le llevaré esto a casa”. Yeoh, de 60 años, también ganó aplausos por su elogio para las mujeres de mayor edad en Hollywood, diciéndoles: ”¡No dejen que nadie les diga nunca que ya pasaron su mejor momento!”