Brueghel descubierto en casa se vende por 845.000 dólares

PARÍS (AP) — Una de las obras de mayor tamaño conocidas del pintor flamenco Pieter Brueghel el Joven, cuyo descubrimiento detrás de la puerta de la sala de televisión de una casa en el norte de Francia asombró al mundo del arte, se vendió el martes en 780.000 euros (845.000 dólares) en una subasta en París.

La pintura al óleo del siglo XVII, que los expertos califican como “excepcional” y fue considerada falsa por sus propietarios durante mucho tiempo, se descubrió por casualidad en diciembre cuando un experto que hacía una valuación vio algo que resaltaba detrás de una puerta en la casa oscura.

“Llegué a una pequeña sala de televisión que no estaba muy bien iluminada. Comencé a hacer mis estimaciones en la sala y al ver detrás de la puerta había dos tercios de la pintura visibles”, dijo Malo de Lussac de los subastadores Daguerre Val de Loire, a The Associated Press. “Y así fue como descubrí la pintura. Fue una sorpresa”.

La familia propietaria, que pidió permanecer en anonimato, adquirió la pintura en 1900, y la habían llamado con cariño “El Brueghel”, pensando que era una imitación. Para la familia es irónico que en una obra de tanta importancia estuviera casi a plena vista, sin que le prestaran atención.

Se cree que fue creada entre 1615 y 1617 y muestra uno de los temas comunes de Brueghel el Joven “El abogado del pueblo” — una oficina legal bulliciosa en una comunidad rural.

“Los ancestros de la familia compraron la pintura como original, pero a lo largo de los años la historia oral verdadera se perdió por completo... quizá la familia no estaba necesariamente interesada en esta pintura”, dijo Lussac. “Le decían el Brueghel, pero no tenían idea de que en verdad lo era”.

La pintura vívida mide 112 cm de altura y 184 cm de ancho. Es una de las dos piezas de mayor formato de Brueghel el Joven.

El descubrimiento “fue el momento más importante de mi carrera. Pero claro que lo tomé con precaución. Al final de cuentas es raro encontrar un Brueghel colgado en una sala de televisión”, dijo Lussac.

Nacido en Bruselas en 1564, Pieter Brueghel el Joven era el primogénito de Pieter Bruegel el Mayor, y fue una de las figuras más importantes del Renacimiento flamenco.

Brueghel el Joven era famoso por sus minuciosos y animados retratos de la vida en los pueblos y a veces era conocido como “Brueghel infernal” por sus retratos fantásticos de la vida en el submundo y escenas grotescas.

“El abogado del pueblo” fue adquirida por un comprador anónimo.