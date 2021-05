CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Tras llevarse el Latin Grammy al álbum del año por “Un canto por México, Vol. 1” en noviembre, Natalia Lafourcade presenta la segunda parte de este proyecto, cuyas ganancias serán destinadas a la recuperación de un centro cultural en Veracruz.

Como en la primera entrega, “Un canto por México, Vol. 2” tiene invitados estelares. En esta ocasión la acompañan Caetano Veloso, Rubén Blades, Carlos Rivera, Mon Laferte, Ely Guerra y Aida Cuevas, entre otros.

Con Blades y la cantante zapoteca de hip hop Mare Advertencia interpreta una versión muy sabrosa de “Tú si sabes quererme”. A Blades lo conoció en los Latin Grammy de 2017, cuando les tocó estar sentados lado a lado.

“Él se volteó y me dijo: ‘Mucho gusto, soy Rubén’”, contó. “Me dijo: ‘Te admiro mucho, me gusta mucho tu canción de ‘Tú sí sabes quererme’, se me hace muy bonita. Me hubiera encantado cantar esa canción’. Y yo así de ¡no puede ser!”, recordó todavía emocionada.

Mare Advertencia rapea que el amor perfecto comienza por uno mismo.

“Le vino a dar un giro y un sentido a esta canción todavía más poderoso y más fuerte que tiene que ver con el amor propio”, dijo Lafourcade. “No hay manera de vivir plenamente un amor en pareja, un amor con otra persona, si no cultivamos el amor propio primero. Es el amor más importante que tenemos que cultivar todos los días”.

“Un canto por México, Vol. 2” se completó durante la pandemia. Las colaboraciones de Blades y Veloso, con quien canta “Soy lo prohibido”, se grabaron a distancia. Amoldarse a estas condiciones hizo a Lafourcade volver al origen, literalmente, al pasar la mayor parte del tiempo en su casa en Coatepec, Veracruz. Pero también desató la creatividad y la necesidad de aprovechar al máximo la tecnología.

“Me hizo ingeniármelas con mis ingenieros aquí y ver cómo improvisar estudio en casa con colchones, cobijas, para que no se metan los ruidos al grabar las voces”, dijo en una entrevista por videollamada.

“Creo que va a ser muy difícil que me saquen de mi casa”, agregó riendo. “Imagínate que ya hasta estudio de grabación estoy construyendo en mi casa, porque amé poder trabajar desde aquí y poder estar en este contexto que tanto amo”.

Los videos del álbum tampoco fueron presenciales, pero le llevaron a colaborar con artistas visuales de la productora mexicana e.l.e.f.a.n.t.e. que la alejaron de las representaciones obvias de sus canciones. En cambio animaron ilustraciones, como en el caso de “Tú sí sabes quererme”, con un video ilustrado y dirigido por Ana Leovy.

Junto con el lanzamiento del álbum, Lafourcade presenta el sencillo “Nada es verdad”, original de Los Cojolites, una agrupación tradicional veracruzana con la que ha compartido muchas andanzas por el son jarocho y con quienes la interpreta. La canción nació tras el asesinato de un familiar del director musical de Los Cojolites, Noé González, ocurrido en el municipio de Jáltipan, Veracruz.

“Es un tema que está lleno de fuerza, es un tema de protesta, pero también es un tema que tiene toda la esperanza y toda la luz de la fuerza de la comunidad, de la fuerza colectiva”, dijo Lafourcade. “Es una canción que te levanta de la silla... te sacude, te cachetea”.

“Nada es verdad” también refleja el espíritu de todo su proyecto, surgido para reconstruir el Centro de Documentación del Son Jarocho que fundaron Los Cojolites y que se vio afectado por el sismo del 19 septiembre de 2017.

“Hay muros, hay pisos, hay columnas, hay espacios ya muy definidos. Falta, pero estamos en el camino”, dijo Lafourcade sobre el avance del proyecto para el cual ha recaudado fondos con su álbum y un concierto estelar.