T1419 baila al ritmo de “El sol se va a pagar”

Berenice Bautista/AP

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — De visita en la Ciudad de México, la banda de K-pop y J-Pop T1419 aprovechó para bailar en las calles, conocer museos y adentrarse un poco más en la cultura de uno de los países donde ya tienen miles de seguidores. Y para complacer a sus fans latinoamericanos, lanzó recientemente “El sol se va a apagar”, su primer tema en español.

“Estuvimos pensando muchísimo cómo poder agradecer a nuestros fans latinoamericanos por todo el cariño y el apoyo que nos han dado y llegamos a la conclusión de que sacar un tema en español sería súper bonito y les encantaría bastante”, dijo On, uno de sus integrantes, en una entrevista con The Associated Press a través de un traductor. “Estamos recibiendo muchísimo cariño de ellos y estamos orgullosos”.