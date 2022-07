Sonequa Martin-Green y Kate Mulgrew unidas por “Star Trek”

Joel C Ryan/Joel C Ryan/Invision/AP

LONDRES (AP) — Tras años luz en el espacio, las actrices Sonequa Martin-Green y Kate Mulgrew se reúnen en la Tierra para compartir historias de “Star Trek”.

Martin-Green, como Michael Burnham, está a cargo de “Star Trek: Discovery” que se encamina a su quinta temporada. Por su parte Mulgrew fue la primera mujer en encabezar una serie de la saga en la década de 1990, “Star Trek: Voyager”, y ha regresado a su personaje, Kathryn Janeway, aunque ahora como un holograma en una serie animada, “Star Trek: Prodigy”. Ambas series están disponibles en el servicio de streaming Paramount+.

En una entrevista conjunta, ambas capitanas charlaron sobre mujeres inspiradoras y por qué los peinados pueden ser importantes muy lejos en el espacio exterior. Las respuestas han sido editadas para una mayor brevedad y claridad.

AP: ¿Hay un grupo de apoyo o un grupo de WhatsApp para capitanes de “Star Trek”?

MARTIN-GREEN: Debería comenzar uno porque voy a tener el número (de Mulgrew) seguro. Nos hemos visto un par de veces aquí y últimamente hemos estado haciendo prensa y todo. La estaré llamando.

MULGREW: Vi a Sonequa y pude ver claramente por qué sería una capitana muy convincente. No creo que necesite justificar eso. Así es sencillamente. Pero ¿te refieres a que hablamos sobre lo que significa ser capitanas mujeres?

MARTIN-GREEN: Hemos empezado.

MULGREW: Así es y, claro, abordamos el hecho de que somos mujeres. Llegamos al hecho de que estamos criando hijos pequeños mientras trabajamos duro. Y a las mujeres les gusta compartir ese conflicto. Estamos partidas a la mitad. Tienes dos hijos por los que morirías fácilmente. Y luego tienes esta carrera por la que te sientes muy apasionada. Así que es difícil de reconciliar.

AP: ¿Creen que sus capitanas se llevarían bien?

MULGREW: Nos llevaríamos bien porque (Burham es) real, ella es vulnerable y honesta. No se guarda nada. Nos llevaríamos bien. Yo no soporto lo artificial. Y Janeway tampoco lo soportaría.

AP: Sonequa, tu grito de batalla es “Let’s fly” (vamos a volar) ¿Te gusta?

MARTIN-GREEN: ¡Oh! Me encanta, es poético.

MULGREW: Eso es maravilloso, la envidio.

AP: ¿Cómo han respondido los fans a ustedes? Estos personajes inspiran a muchas mujeres, especialmente aquellas interesadas en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas.

MULGREW: He tenido quizá la mejor respuesta de mis fans en comparación con cualquier otra actriz porque fui la primera capitana mujer, aquellas mujeres en las ciencias, muchas de ellas cambiaron su forma de pensar, reformularon y reformaron sus opiniones y sus metas como resultado de la capitana Janeway. Y como lo vi directamente, me sentí profunda y directamente conmovida por eso. Y a lo largo de los años esto no ha hecho nada más que evolucionar. Muy, muy pocas actrices tienen eso. Yo lo he tenido por 25 años. Es extraordinario para mí.

AP: Y ahora tienes a una generación más joven con “Star Trek: Prodigy”

MULGREW: Alguien me mandó una imagen de mi nieta viéndome en “Prodigy”, y su cara estaba así (abre los ojos). Y pensé ella no tiene idea de que soy yo.

AP: Sonequa, eres una mujer de color a cargo de su propia nave, ¿cómo reacciona la gente a esto?

MARTIN-GREEN: La respuesta que he tenido ha sido impresionante, impresionantemente inspiradora. Hay cosas por aquí y por allá que no me sorprendieron. Pero las historias que he escuchado, los intercambios de corazón a corazón que he tenido con la gente, es algo que me vuelve loca. “Decidí estudiar ciencias por ti”. O incluso alguien que decide hablar por sí mismo en algún momento, si es algo positivo entonces estoy muy agradecida de ser parte de eso.

MULGREW: Ya que estas no son aspiraciones convencionales. Estas dos mujeres no aspiran a ser bellas, sexys o atractivas para los hombres. No son mujeres Kardashian. Son mujeres que están tratando de inspirar a la gente para comprender cosas como la primera directriz (de Star Trek). Como la esperanza. La ciencia. Todo lo que es elevado. Noble y rico.

MARTIN-GREEN: Se sacrifican por el futuro...

MULGREW: ...de las especies. Es muy, muy evolucionado. Es muy, muy elevado.

AP: Vi un video que mostraba todos tus peinados diferentes.

MULGREW: Es un escándalo. Perdidos en el espacio en cuadrante Delta a 75.000 años luz de casa, una tripulación de 165 integrantes. ¿Y todo lo que puede hacer es cambiar su peinado cada diez días? Es ridículo. Finalmente lo dejaron ser.

AP: Las trenzas de Michael tuvieron una gran respuesta positiva.

MARTIN-GREEN: Significó mucho, porque desde el comienzo yo estaba terca por tener el cabello al natural, porque es una declaración sociopolítica en sí misma. Y entonces hacer las trenzas. Me encanta la expresión afrocéntrica y me encanta poder verlo en ese mundo y en esa historia. Creo que tiene un impacto porque, una vez más, quiero contribuir a ese tipo de progreso e inclusión, porque ya no estamos regidos por el estándar europeo de belleza. Puedes ser auténticamente quien eres y ser aceptado.

MULGREW: Auténtico. Esa es la clave.

MARTIN-GREEN: Y me encanta eso que dijiste de no complacer a la mirada masculina.

MULGREW: Bueno, de eso se trata “Star Trek”. Si la capitana de “Star Trek” hace esto (hizo la mímica de peinarse en un espejo) es absurdo.