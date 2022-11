CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Snow Tha Product no tiene temor de hablar sobre su condición de rapera, latina, madre, queer y persona preocupada por la salud mental.

“Me gusta cuando mi carrera refleja perfectamente mi vida personal”, dijo Snow en una entrevista por videollamada desde su rancho en Los Angeles con motivo del lanzamiento de “To Anywhere”, su segundo álbum de estudio.

Snow, cuyo nombre verdadero es Claudia Alexandra Madriz Meza, nació en 1987 en San José, California. Es hija de mexicanos, su madre es de Zacatecas, su padre de Michoacán. Su abuelo era mariachi.

“De tomar tequila y andar en un mariachi de bar en bar... No me sorprende que ese es mi estilo de vida también”, dijo en español. “Empecé como mi abuelo cantando rancheras”.

Pero poco después encontró el rap y a los 17 años comenzó a hacer sus primeras rimas. Su álbum debut “Unorthodox” vio la luz en 2011. Tras él, lanzó su mixtape “Good Nights & Bad Mornings 2: The Hangover” de 2013 y la compilación de 2018 “VIBEHIGHER”.

Colaboró con el rapero argentino Bizarrap para una de sus famosas sesiones publicada en 2021, “BZRP Music Sessions #39”, y con el puertorriqueño Jon Z en “Que le gusta el flow”. El DJ Steve Aoki la invitó para la canción “Ultimate” que interpreta con el rapero mexicano Santa Fe Klan, incluida en el álbum de Aoki “HiROQUEST: Genesis” lanzado este año.

“Cuando empecé fue simplemente lo que quería hacer, no pienso que le di tanta importancia al marketing y si hay mujeres o no hay”, recordó sobre sus inicios en la música en un género marcadamente masculino. “Ya después fue que me di cuenta que no hay muchas mujeres y me di cuenta de todos los problemas que yo confrontaba”.

“No es que sea falta de talento sino nada más las personas que se necesitan para poder empujar a alguien en esta carrera”, sentenció.

En “To Anywhere” la canción “Bálaja” con Santa Fe Klan menciona muchas partes de México. Su historia tiene que ver con “Ultimate” pues el video de la canción de Aoki fue filmado casualmente muy cerca de la casa de Snow. Tras el rodaje no estaban cansados de modo que ella invitó a Santa Fe a su casa para grabarla.

Otro tema que tiene que ver con México se titula “Tulum”, como la famosa playa con ruinas mayas en el caribe mexicano. Snow confesó que todavía no la conoce, pero dijo que para celebrar el lanzamiento de su álbum, que vio la luz a finales de octubre, estaba considerando viajar para allá.

“Sola” es un tema de empoderamiento para las mujeres con el artista dominicano Ceky Viciny como invitado. En “Piña”, un tema para fiestear hasta olvidar a un mal amor, canta con la estadounidense de origen cubano Lauren Jauregui.

El famoso rapero estadounidense Juicy J fue su invitado para “Not Today”. La canción tardó tres años en ver la luz y los fans de Snow habían conocido un poco de ella así que la esperaban con ansia.

A pesar del éxito en el ámbito musical, Snow dice que esto no ha hecho que deje de experimentar momentos de ansiedad o depresión con los que ha aprendido a vivir.

“Esto (la música) se convirtió en lo que me ayudaba con mi salud mental”, señaló.

“La razón por la que yo hablo mucho de eso es avisarle a los chavos y a los jóvenes que eso va a pasar”, agregó. Ser rapera, tener dinero y fama no cambia las cosas, “tienes que aprender a vivir con ello”.

Snow también tuvo momentos difíciles al romper los esquemas con los que creció al descubrirse como una persona Queer.

“Crecí en una familia muy tradicional, muy mexicana, muy religiosa, muy católica”, recordó. “Te dicen ser eso es malo, es del diablo”.

Curiosamente encontró un aliado con el padre de su hijo a quien sigue considerando su amigo. Una vez que se separaron, ella le confesó que empezaba a sentir que le gustaban las mujeres.

“Coincido más estar con una mujer”, dijo Snow. “Quiero decir que específicamente como yo soy, y como es, no veo vuelta atrás”.

Su hijo Andrew Feliciano tiene ahora 12 años.

“Ya es como todo un adulto, ya tiene su propia identidad, sus propios pensamientos, a veces hace puntos muy directos y muy ciertos, es muy chido (bueno) tener un amiguito con el que puedes platicar”, señaló.

Snow se presentará en concierto en el Lunario en la Ciudad de México en junio del próximo año.

“Si me invitan, yo llego”, dijo emocionada sobre presentarse.