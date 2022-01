CIUDAD DE MÉXICO (AP) — En una época en la que algunos huyen de los compromisos, Sloan Struble de la banda estadounidense Dayglow, afirma que es algo que le gusta, al igual que la meticulosidad al momento de hacer música.

Struble se inspiró en las series de comedia la década de 1980 para su álbum “Harmony House” de 2021 tras vivir la experiencia de la fama repentina de su álbum debut “Fuzzybrain” de 2018.

“Viene de la idea de que los sitcom (las comedias de situación) son muy irónicos porque se supone que son personas normales en una sala o algo, pero todo está hecho con un guion y no es realista y la gente compara sus vidas con lo que se ve en ellos”, dijo en una entrevista en la Ciudad de México. “Yo sentí que estaba experimentando eso, que era una persona que se convirtió en artista. Cuando la gente me veía no esperaba que me comportara como alguien normal... Verlo a través de ese lente (del sitcom) me ayudó a escribir el álbum, fue algo muy terapéutico para mí”.

Al igual que con “Fuzzybrain”, estaba a cargo de la producción de “Harmony House”, pero no quedaba convencido por el saxofón que había hecho grabando un piano y programándolo por computadora. El saxofón es uno de los instrumentos estrella del álbum, por lo que decidió regrabarlo interpretado por su amigo saxofonista Marshall Lowry.

“Se sentía mejor que usar la versión programada”, dijo.

La música de Dawglow ha sido calificada por críticos como “Bedroom Pop”, el nombre que lleva el pop producido de manera independiente por jóvenes, algunos de ellos de centennials (o nacidos después del 2000), en sus habitaciones como lo hizo en un principio Billie Eilish y que también incluye a Clairo, Men I Trust, Cuco y Still Woozy.

“Es muy interesante porque en lo personal no me veo en el género de Bedroom Pop, entiendo por qué lo dicen, soy muy joven y muchos artistas de Berdroom Pop son jóvenes y estoy haciendo mi música desde una habitación, pero realmente nunca resoné tanto con los otros artistas que entran en el género”, dijo Stuble, de 22 años, y quien en cambio dijo que aspira a lograr música como la de Tame Impala, MGMT o Two Door Cinema Club.

“Son bandas de himnos (de estadio) que me gustaría intentar hacer, pero no tengo un estudio, así que lo hago desde mi habitación”, agregó Struble durante su primera visita a México, donde se presentó en concierto en el festival Corona Capital. “Es un festival que siempre he admirado, me alegra presentarme en él”, dijo al respecto el músico originario de Austin, Texas.

A pesar de su corta edad, Struble es ya un hombre casado. Su esposa Reagan es estudiante de enfermería y se casaron a mediados de 2021.

“Amo a mi esposa”, dijo. “Creo que hay mucho en nuestra cultura que no tiene nada que ver con el compromiso y a mí me encanta el compromiso, me parece que es algo hermoso, comprometerte con alguien”.

Por su parte, Struble estudiaba el bachillerato cuando comenzó a grabar su música como pasatiempo. Se enroló en la carrera de publicidad y estudió un año cuando la fama de su canción “Can I Call You Tonight?” lo llevó a dejarla para dedicarse de lleno a su oficio de cantautor.

“Estoy seguro que ayuda”, dijo sobre los estudios de publicidad. “No necesariamente pienso en nada de lo que aprendí de publicidad, creo que mucho de la universidad tiene que ver con conocer gente, especialmente en publicidad”.

Dayglow se presentará en concierto en Dublín y Glasgow en marzo.