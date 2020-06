Serie de Netflix dramatiza camino de Kaepernick al activismo

LOS ANGELES (AP) — El exjugador de la NFL Colin Kaepernick unirá fuerzas con la cineasta Ava DuVernay para una serie de Netflix sobre los orígenes de su activismo contra la injusticia racial durante su adolescencia.

“Colin in Black & White” examinará los años de Kaepernick en la escuela secundaria para ilustrar las experiencias que dieron forma a su activismo, dijo Netflix el lunes.

“Demasiado a menudo vemos las historias sobre raza y personas negras retratadas a través de un lente blanco”, dijo Kaepernick en un comunicado. “Buscamos darle una nueva perspectiva a las diferentes realidades que enfrenta la gente negra. Exploramos los conflictos raciales que yo enfrenté como un hombre negro adoptado en una comunidad blanca durante mis años de secundaria”.

Kaepernick, nacido de madre blanca y padre negro, fue adoptado en Wisconsin por una pareja blanca que se mudó a California cuando era niño.

En 2016, el quarterback de los 49ers de San Francisco comenzó a arrodillarse durante el himno nacional para protestar contra la brutalidad policial y la injusticia racial, generando apoyo y críticas por igual, con detractores como el presidente Donald Trump. Kaepernick se convirtió en agente libre en 2017, pero no fue contratado.

El guion de la serie de seis episodios se completó en mayo, dijo el servicio de streaming. DuVernay, el guionista Michael Starrbury y Kaepernick son productores ejecutivos. Kaepernick aparecerá como él mismo y será el narrador de la serie limitada, dijo Netflix.

No se anunciaron más detalles sobre el elenco o la fecha de estreno.

Kaepernick dijo que para él es un honor colaborar con DuVernay, cuyos créditos incluyen la miniserie galardonada con el Emmy “When They See Us”, que dramatiza el caso de Central Park Five (por el que fueron acusados injustamente de una violación un grupo de jóvenes de color), y el documental nominado al Oscar “13th”.

“Con su acto de protesta, Colin Kaepernick encendió una conversación nacional sobre la raza y la justicia con consecuencias profundas para el fútbol estadounidense, la cultura y para él mismo”, dijo DuVernay en un comunicado. “La historia de Colin tiene mucho que decir sobre la identidad, los deportes y el espíritu perdurable de la protesta y la resiliencia”.