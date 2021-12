Reseña: Sorkin se mete entre las bambalinas de Lucy y Desi

Si las cosas hubieran ido según lo planeado, Lucille Ball habría sido una gran estrella de cine. En cambio, tuvo que conformarse con ser la reina de la comedia televisiva durante más de 25 años. No es exactamente una pésima alternativa. Pero la nueva película “Being the Ricardos” hace que uno se pregunte si Ball podría haber tenido otras carreras exitosas, como directora (y no solo de su propio programa) si hubiera nacido unos años después.

En la amorosa y aguda dramatización de Aaron Sorkin de una semana particularmente tensa durante la realización de “I Love Lucy”, Ball, interpretado por Nicole Kidman, es pintada como seria y astuta, alguien que puede visualizar una escena y la reacción del público a ella en la primera lectura de un guion. Ella sabe en un instante si un chiste funcionará y no se avergüenza de dejar que todos sepan cuando no.