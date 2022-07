Reseña: Lo bueno, lo malo y "Nope" de Jordan Peele

Un gran debut en Hollywood puede ser una bendición y una maldición. Cuando tienes un gran acierto como el de Jordan Peele con “Get Out” ("¡Huye!"), que capturó el espíritu de la época tan perfectamente en el marco de un thriller muy entretenido, eso es lo mínimo que se espera de ti.

Ahora que Peele ha realizado tres películas, enfrenta un pequeño problema. El público quiere sentir lo mismo que sintió con “Get Out”. Pero “Us" ("Nosotros”) no lo logró del todo. Y ahora “Nope” ("¡Nop!") — que ha estado envuelta en gran hermetismo, ha sido promocionada como la más ambiciosa del cineasta y contó con más de unos pocos espectadores casuales que no tan casualmente la llamaron “la más esperada del año” — llega bajo expectativas imposibles que no son exactamente mitigadas por el hecho de que también marca la reunión de Peele con Daniel Kaluuya, el astro de “Get Out”.