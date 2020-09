Reporte: Hollywood sigue teniendo gran problema de inclusión

NUEVA YORK (AP) — Mientras Hollywood busca una respuesta al ajuste de cuentas desatado por la muerte de George Floyd, y la Academia implementa cambios para que las nominaciones al Oscar sean más inclusivas, un nuevo estudio muestra cómo la industria cinematográfica ha mejorado en cuanto a diversidad, pero todavía está muy atrás.

En las películas más populares de 2019, los protagonistas fueron más diversos que nunca y hubo más mujeres detrás de las cámaras. Pero en muchas otras áreas, como papeles con diálogos, empleos en producción, representación LGBTQ y papeles para personas con discapacidades, Hollywood sigue lejos de reflejar el tejido del público estadounidense, según el último reporte de la Iniciativa de Inclusión en la Escuela Annenberg de Comunicación y Periodismo de la Universidad del Sur de California (USC).

“Hay un punto positivo o dos en este reporte, pero el telón de fondo es realmente problemático”, dijo Stacy L. Smith, directora de la Iniciativa de Inclusión, en una entrevista. “Refleja una falta de seriedad, cierta ambivalencia y apatía de parte de la comunidad creativa y la incapacidad de diferentes compañías para realmente establecer políticas y procedimientos que puedan cambiar el status quo”.

“Los datos no reflejan un cambio general en el ecosistema”, agregó Smith.

En los últimos 13 años, los investigadores de la USC han seguido el progreso, o retroceso, de Hollywood en igualdad de papeles frente y detrás de las cámaras. En ese periodo ha habido algunas mejoras. El año pasado, de las 100 películas más taquilleras 32 tuvieron personajes principales de grupos subrepresentados, cinco más que en 2018. En 2007, fueron 13. Doce de las 100 películas más taquilleras fueron dirigidas por mujeres, cuatro veces más que en 2007 y más del doble que en 2018. Hubo 43 películas con una mujer o niña en un papel protagónico, cuatro más que el año anterior y más del doble que en 2007.

Esas cifras muestran una mejora definitiva, pero aún no llegan a representar a la población general. Una revisión más a fondo de los datos revela grandes lagunas. Por ejemplo, sólo tres de las películas más taquilleras de 2019 fueron protagonizadas por una mujer de 45 años o más; y una fue interpretada por una mujer de color.

Muchas películas no incluyeron un solo personaje de grupos infrarrepresentados. No hubo personajes hispanos con diálogos en 44 de las películas, no hubo afroestadounidenses con diálogos en 15 de ellas, y no hubo personajes asiáticos en 36 de estos filmes.

Los personajes femeninos con diálogo han aumentado sólo marginalmente en los últimos 13 años, alcanzando un 34% en 2019. Por cada mujer que habla en pantalla, hay casi dos hombres que lo hacen. Los personajes de color con diálogos siguen representar a la población estadounidense, con 34,3% en 2019. Hubo tres películas con personajes trans con diálogos y juntos sumaban apenas dos minutos en pantalla. Sólo 1,4% de los personajes con diálogos fueron LGBTQ, y 2,3% personajes con discapacidades. Entre los 112 directores de las principales películas de 2019, el 80,4% eran blancos.

“El gráfico realmente revela que se ha establecido un procedimiento para contrarrestar la parcialidad en la toma de decisiones”, dijo Smith. “Eso es realmente lo más necesario como una forma para avanzar, particularmente en el momento de injusticia racial que atravesamos en el país”.

El estudio arroja luz a la inclusión en la industria del cine mientras la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas toma sus medidas más enérgicas para estimularla. Esta semana, la academia anunció nuevas reglas para obligar cierto nivel de diversidad en las películas nominadas y los estudios detrás de ellas. Smith, entre otros, criticaron esos criterios como no muy rigurosos. Sólo cinco de las 100 películas más taquilleras de 2019 cumplen con las nuevas normas de representación en pantalla de los Oscar.

“Desearía que hubiesen ido más allá porque es más de lo mismo en lugar de lo que necesitamos para impulsar a la industria a pensar más críticamente sobre a quién contratan”, dijo.

Algunas compañías han sido más proactivas. La mitad de los estrenos de Universal Pictures en 2019, incluyendo “Us”, “Queen & Slim” y “Ma”, tuvieron protagonistas femeninas. El estudio, el único de los grandes dirigido por una mujer, Donna Langley, también tuvo el liderazgo en cuanto a directoras, guionistas y productoras y personajes principales de grupos minoritarios. The Walt Disney Co., que dominó la taquilla en 2019, tuvo posiblemente el mayor impacto en cuanto a diversidad de actores, con éxitos como “The Lion King” (“El rey león”), “Aladdin” (“Aladdín”) y “Star Wars: The Rise of Skywalker” (“Star Wars: el ascenso de Skywalker”).

Netflix, que sólo estrena sus películas en cine por un periodo breve y quedó fuera del espectro del reporte, fue sin embargo elogiada por Smith por “abrir paso a una realidad diferente” al contratar mujeres directoras a un ritmo mucho mayor que los estudios en la última década.

Otras empresas han reorganizado sus puestos directivos. Este verano MGM reformó Orion Pictures como un centro para películas diversas con la productora Alana Mayo (exdirectora de la empresa de producción de Michael B. Jordan) como su presidenta.

“Eso representa lo que necesitamos ver”, dijo Smith. “Eso refleja exactamente lo que necesita observarse de inmediato si queremos ver en 2021 o 2022 un reporte diferente al de 2019”.

Un estudio de 2020 no es muy probable, dijo Smith. La taquilla se mantuvo cerrada gran parte del año y los estrenos más importantes se postergaron debido a la pandemia del coronavirus.

