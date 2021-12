NUEVA YORK (AP) — Quince películas que incluyen “Noche de fuego” de México, “Plaza Catedral” de Panamá y “El buen patrón” de España continúan en la contienda por una nominación al Oscar al mejor largometraje internacional.

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas anunció el martes por la tarde la lista de finalistas en varias categorías. Sus miembros votantes ahora tendrán que elegir los títulos que terminarán en la competencia oficial.

Por la nominación al Premio de la Academia al mejor largometraje internacional, antes conocido como película en lengua extranjera, también compiten: “Great Freedom” de Austria (cuyo título original es “Grosse Freiheit”); “Playground” de Bélgica (“Un monde”, o en español “Un pequeño mundo”); “Lunana: A Yak in the Classroom” de Bután; “Flee” de Dinamarca; “Compartment No. 6” de Finlandia (“Hytti nro 6”); “I’m Your Man” de Alemania (“Ich bin dein Mensch”, en español “El hombre perfecto”); “Lamb” de Islandia; “A Hero” de Irán (“Ghahreman”; en español “Un héroe”); “The Hand of God” de Italia (“È stata la mano di Dio”, o "Fue la mano de Dios”); “Drive My Car” de Japón (“Doraibu mai kâ”); “Hive” de Kosovo (en español “Colmena”), y “The Worst Person in the World” de Noruega (“Verdens verste menneske”, o “La peor persona del mundo”).

“Noche de fuego” es la primera película de ficción de la documentalista Tatiana Huezo. La película sigue a tres niñas que se hacen pasar por varones ante la violencia por el narco en el campo mexicano. Este año recibió una mención especial en el Festival de Cine de Cannes, y también fue galardonada en los festivales de San Sebastián y Atenas. Desde noviembre está disponible en Netflix.

“Plaza Catedral”, de Abner Benaim, presenta a Alicia, una mujer de luto por la muerte de su hijo de 13 años, a quien se le acerca un adolescente llamado Chief pidiéndole dinero para que le cuide de su auto. Ella hace todo lo posible por evitarlo, hasta que este se aparece a su puerta con una herida de bala. La cinta se estrenó en octubre en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, donde sus estrellas Ilse Salas y Fernando Xavier de Casta se alzaron con los premios de actuación. Trágicamente, el actor amateur murió en un acto de violencia a tan solo meses del estreno del filme.

“El buen patrón”, de Fernando León de Aranoa, es una sátira sobre el mundo de las relaciones laborales protagonizada por Javier Bardem. A la espera de la visita de un comité que podría otorgar a su empresa un premio a la excelencia, el propietario de una empresa de fabricación de básculas industriales intenta resolver cualquier problema de sus trabajadores a tiempo. El mes pasado encabezó con 20 nominaciones la lista de aspirantes a los premios Goya del cine español.

Las nominaciones a la 94ta edición de los Premios de la Academia se anunciarán el 8 de febrero de 2022. La gala de premios está prevista para el 27 de marzo.