LONDRES (AP) — La escritora británica Susanna Clarke ganó el prestigioso Premio Femenino de Ficción el miércoles por su novela de fantasía “Piranesi”.

Clarke recibió el premio de 30.000 libras esterlinas (41.000 dólares) por su segunda novela, que se publicó 16 años después de que la primera, “Jonathan Strange & Mr. Norrell”, se convirtiera en un éxito de ventas mundial.

Ambientada en una realidad alternativa mágica, “Piranesi” es narrada por un hombre que vive en una casa laberíntica y llena de estatuas solo, a excepción de un visitante conocido como el Otro, que comprende todo su universo. A medida que explora su dominio, la comprensión del personaje de su mundo cambia gradualmente, y también lo hace el lector.

La primera novela de Clarke, una saga mágica épica, fue publicada con gran éxito en 2004, vendió más de 4 millones de ejemplares y fue adaptada para televisión por la BBC. Clarke ha dicho que esta segunda obra se vio retrasada por la enfermedad, pues luchaba con el síndrome de fatiga crónica.

“Piranesi” se publicó en 2020, mientras gran parte del mundo experimentaba cuarentenas, aislamiento y disrupción debido a la pandemia de coronavirus, y tocó la fibra sensible de muchos lectores y críticos.

La novelista Bernardine Evaristo, quien presidió el jurado del Premio Femenino de Ficción, dijo que Clarke había “creado un mundo más allá de nuestra imaginación más salvaje que también nos dice algo profundo sobre lo que es ser humano”.

Clarke fue una de las dos autoras británicas entre los seis finalistas al premio, fundado en 1996 y abierto a escritoras de habla inglesa de todo el mundo. Ganadoras anteriores incluyen a Zadie Smith, Tayari Jones y Maggie O’Farrell.

Las otras finalistas de este año fueron la estadounidense Brit Bennett por “The Vanishing Half”, su compatriota Patricia Lockwood por “No One is Talking About This”, la ghanesa-estadounidense Yaa Gyasi por “Transcendent Kingdom”, la barbadense Cherie Jones por “How the One-Armed Sister Sweeps Her House” y la británica Claire Fuller por “Unsettled Ground”.