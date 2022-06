Mariah Carey y Neptunes al Salón de la Fama de Compositores

This is a carousel. Use Next and Previous buttons to navigate

NUEVA YORK (AP) — Silenciado durante dos años, el Salón de la Fama de los Compositores está listo para la fiesta nuevamente, y le dará la bienvenida a un conjunto diverso de artistas en 2022 que incluye a la diva del pop Mariah Carey, los geniales productores de Neptunes, la banda británica de electro-pop Eurythmics, el músico de blues psicodélico Steve Miller y los emblemáticos Isley Brothers.

Los compositores serán homenajeados en una gala postergada por la pandemia el jueves por la noche en el Marriott Marquis de Nueva York. Si bien no se ha revelado una lista de artistas y presentadores, Lady Gaga, Stevie Nicks, Billy Joel, Jon Bon Jovi y Ed Sheeran han dado serenatas o saludado a los nuevos miembros en el pasado.

Lil Nas X también será homenajeado el jueves con el Premio Hal David Starlight, que reconoce a “compositores jóvenes talentosos que están teniendo un impacto significativo en la industria de la música a través de sus canciones originales”.

La ceremonia ha sido descrita como un cruce entre los premios Grammy y las festividades del Salón de la Fama del Rock & Roll. Los compositores son elegibles para su incorporación al salón tras haber escrito canciones exitosas durante al menos 20 años, y el salón incluye a músicos icónicos como Burt Bacharach, Missy Elliott, Paul McCartney y Carly Simon.

Carey, cuyos éxitos incluyen “We Belong Together” y “Hero”, lanzó su álbum debut homónimo en 1990. Con 19 éxitos No. 1 en la lista Hot 100 de Billboard, solo está detrás de los Beatles, que tuvieron 20 canciones en el primer lugar. Carey es la única artista que ha encabezado la lista en las décadas de 1990, 2000, 2010 y 2020.

Ronald, Rudolph y O’Kelly Isley crearon tres grandes sencillos entre 1959 y 1962: “Shout”, “Respectable” y “Twist and Shout”. Y durante los siguientes 30 años —a los que se unieron en 1969 sus hermanos menores Marvin y Ernie Isley y su primo Chris Jasper— hicieron aún más: “That Lady”, "Fight the Power”, “Work to Do”, “Harvest for the World” y “For the Love of You”.

Miller perfeccionó un sonido de blues psicodélico con éxitos como “Take the Money and Run”, “Fly Like an Eagle”, “Abracadabra”, “The Joker”, “Jet Airliner” y “Jungle Love”. Su disco “Greatest Hits 1974-78” se encuentra entre los 25 álbumes más vendidos de todos los tiempos.

Eurythmics, el dúo compuesto por Annie Lennox y Dave Stewart, lideró la era del New Wave en la década de 1980 con canciones como “Sweet Dreams (Are Made of This)” y “Here Comes the Rain Again”. Este año fueron incorporados al Salón de la Fama del Rock & Roll.

The Neptunes son el dúo creativo e innovador de producción y composición de Pharrell Williams y Chad Hugo que dio forma a la radio pop y urbana desde los años 90 hasta la década de 2000 gracias a la creación de éxitos para Britney Spears, Jay-Z, Justin Timberlake, Usher y Beyoncé.

Los nominados en solitario este año son William “Mickey” Stevenson, un productor durante la era dorada de Motown, y Rick Nowels, quien coescribió más de 60 sencillos del Top 20 mundial, incluyendo “Heaven is a Place on Earth” de Belinda Carlisle.

El maestro compositor Paul Williams recibirá el premio Johnny Mercer, y la ejecutiva de Universal Jody Gerson recibirá el premio Abe Olman Publisher.

