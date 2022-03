Los Oscar tendrán sabor latino este domingo

LOS ÁNGELES (AP) — Ariana DeBose se prepara para pasar a la historia como la primera afrolatina en ganar el Oscar a la mejor actriz de reparto, por su interpretación de Anita en “West Side Story” (“Amor sin barreras”) de Steven Spielberg. De lograrlo, lo haría exactamente 60 años después de que la puertorriqueña Rita Moreno se alzara con la estatuilla por el mismo papel en la cinta original de 1961.

La actriz de origen boricua llegará el domingo a la ceremonia como la favorita indiscutible en la categoría luego de ganar premios clave como el SAG del gremio de actores y el BAFTA del cine británico, entre otros. Pero DeBose es sólo una de múltiples artistas latinos e iberoamericanos que figuran entre los candidatos para la 94ta entrega anual de los Premios de la Academia, que además tendrá entre sus actuaciones sabor latino.

La lista incluye nuevas candidaturas para veteranos ya galardonados como el director mexicano Guillermo del Toro por “Nighmare Alley” (“El callejón de las almas perdidas”), que dirigió y coprodujo y que compite por el honor a la mejor película; así como los actores españoles Penélope Cruz y Javier Bardem por sus papeles protagónicos en “Madres paralelas” y “Being the Ricardos” (“Ser los Ricardo”), respectivamente.

Lin-Manuel Miranda podría alcanzar el codiciado estatus EGOT, acrónimo con el que se conoce a quienes han ganado premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony, por la canción “Dos oruguitas” de “Encanto”. Y Germaine Franco podría pasar a ser la primera mujer latina en alzarse con el premio a la mejor música original por su partitura para la misma película.

A continuación una lista de artistas latinos, latinoamericanos y españoles que compiten este año en los Premios de la Academia, además de las películas con tema latino y algunos datos de interés. La ceremonia, que regresa al Teatro Dolby tras haberse trasladado el año pasado a Union Station para un evento reducido debido a la pandemia, se transmitirá en vivo por la cadena ABC.

MEJOR PELÍCULA

- “Nightmare Alley”

Incluida entre las 10 mejores películas del año por el Instituto Estadounidense de Cine (AFI, por sus siglas en inglés), “Nightmare Alley”, del maestro mexicano Guillermo del Toro, es un clásico film noir basado en la novela homónima de William Lindsay Gresham de 1946, con Bradley Cooper como un encantador estafador de feria y Cate Blanchett como una psiquiatra-femme fatale.

Del Toro ya ha ganado dos Premios de la Academia, a mejor director y mejor película por “The Shape of Water” (“La forma del agua”) en 2018. También fue nominado a mejor guion original por ese filme y por “El laberinto del fauno”, que en 2007 compitió por el premio a la mejor cinta en lengua extranjera (categoría hoy conocida como mejor largometraje internacional) en representación de México.

“Nightmare Alley” también está nominada a mejor cinematografía y diseño de producción.

- “West Side Story”

Steven Spielberg se dio a la tarea de corregir la historia en cierto modo con su versión de “West Side Story”. Muchos “puertorriqueños” en la película original eran actores blancos maquillados de morenos y, aunque se la considera un clásico, la cinta de 1961 ha sido criticada por retratar a los latinos de una manera estereotípica.

Esta vez con un elenco ampliamente latino, “West Side Story” develó talentos como la actriz de origen colombiano Rachel Zegler, quien sin experiencia previa superó a miles de aspirantes para el papel de María y desde entonces filmó la secuela de “Shazam” y obtuvo el papel de Blancanieves para una próxima película; además de DeBose.

“West Side Story” recibió en total siete nominaciones al Oscar, incluyendo también a mejor dirección, cinematografía, diseño de vestuario, diseño de producción y sonido.

También compiten por el Oscar a la mejor película: “Belfast”, “CODA”, “Don’t Look Up” (“No miren arriba), “Drive My Car”, “Dune” (“Duna”), “King Richard” (“Rey Richard: Una familia ganadora”), “Licorice Pizza” y “The Power of the Dog” (“El poder del perro”).

ACTOR

Javier Bardem, “Being the Ricardos”

Por su interpretación del actor y productor cubano Desi Arnaz en “Being the Ricardos”, Bardem recibió su cuarta nominación al Premio de la Academia. El astro español ganó el Oscar al mejor actor de reparto en 2008 por “No Country for Old Men” (“Sin lugar para los débiles”), y compitió por el premio al mejor actor en 2001 por “Before Night Falls” (“Antes que anochezca”) y en 2011 por “Biutiful”.

“Being the Ricardos” sigue a Lucille Ball y Arnaz, marido y mujer en la vida real y en la pantalla, mientras enfrentan una crisis que podría acabar con sus carreras y otra que podría poner fin a su matrimonio.

“Encarnar el espíritu de Desi Arnaz ha sido un privilegio y un honor y estar conectado a su energía y legado es algo que nunca olvidaré”, dijo Bardem a AP. “Gracias a su familia por confiarme la responsabilidad de llevar a la pantalla a este grandísimo artista y emprendedor. Gracias a la Academia por este reconocimiento, es un momento muy especial para mí ser reconocido junto a algunos de los actores más talentosos de la actualidad”.

Por este rol Bardem se mide con Benedict Cumberbatch por “The Power of the Dog”, Andrew Garfield por “Tick, Tick... Boom!”, Will Smith por “King Richard” y Denzel Washington por “The Tragedy of Macbeth” (“La tragedia de Macbeth”).

ACTRIZ

Penélope Cruz, “Madres paralelas”

Al igual que su esposo Bardem, Cruz, quien ya ganó un Oscar por su papel de reparto en “Vicky Cristina Barcelona” de 2008, recibió su cuarta nominación al Premio de la Academia, esta vez por su interpretación de una de dos madres solteras que se conocen en el hospital, donde sus recién nacidas son accidentalmente cambiadas al nacer, en “Madres paralelas” de Pedro Almodóvar.

“El hecho de estar nominada el mismo año que mi pareja está siendo algo muy, muy bonito y es especial y ha sido una sorpresa muy grande para nosotros”, dijo Cruz a la AP, recordando que el día que se enteraron pasó “como dos horas llorando y riendo a la vez” de la emoción.

Previamente, la estrella española compitió por el Oscar a la mejor actriz en 2007 por “Volver”, también de Almodóvar; y en 2010 por su papel de reparto en el musical “Nine”.

Esta vez compite con Jessica Chastain de “The Eyes of Tammy Faye” (“Los ojos de Tammy Faye”), Olivia Colman de “The Lost Daughter” (“La hija oscura”), Nicole Kidman de “Being the Ricardos” y Kristen Stewart de “Spencer” (dirigida por el chileno Pablo Larraín).

ACTRIZ DE REPARTO

Ariana DeBose, “West Side Story”.

DeBose parece tener su Oscar asegurado tras arrasar con todos los premios de la temporada por su fogosa interpretación de Anita.

“Trato de mantener los pies en el suelo y el corazón en el cielo”, dijo a la AP. “Esta es una experiencia extraordinaria... Es imposible de describir y no podré describirla hasta mucho después de que haya pasado. Estoy tratando de seguir siendo un ser humano”.

La actriz, que es afrolatina y gay, también destacó la diversidad de este año en el cine y lo feliz que se siente de representar a las comunidades a las que pertenece.

Compite con Jessie Buckley de “The Lost Daughter”, Judi Dench de “Belfast”, Kristen Dunst de “The Power of the Dog” y Aunjanue Ellis de “King Richard”.

CINTA ANIMADA

- “Encanto” de Disney.

Ambientada en Colombia, la tierra del realismo mágico, “Encanto” sigue a Mirabel Madrigal, una adolescente con la frustración de ser la única integrante de su familia sin poderes mágicos. El elenco, liderado por la actriz argentina-estadounidense Stephanie Beatriz, incluye a Diane Guerrero, John Leguizamo, Wilmer Valderrama y Angie Cepeda. Es la primera película de Walt Disney Animation Studios coridigida por una mujer latina, Charise Castro Smith, y cuenta con canciones originales de Lin-Manuel Miranda.

También recibió nominaciones a mejor canción y mejor música original.

“Por las nubes con los anuncios de hoy. ¡Mucho amor y felicitaciones a nuestro increíble elenco y equipo, y especialmente un gran saludo a Germaine Franco y Lin-Manuel Miranda por sus nominaciones a mejor música original y mejor canción!”, expresó Castro Smith en Instagram el día que se anunciaron las candidaturas.

- “Raya and the Last Dragon”

Codirigida por Carlos López Estrada, “Raya and the Last Dragon”, también de Disney, transcurre en la tierra de Kumandra, donde una joven guerrera llamada Raya está decidida a encontrar al último dragón para salvar a la civilización de espíritus malignos que atacan y petrifican a sus habitantes.

El director mexicano de 33 años, que se mudó a Estados Unidos a los 12, llamó la atención del estudio de animación en 2018 con el estreno de su ópera prima “Blindspotting” en el Festival de Cine de Sundance, luego de haber dirigido docenas de comerciales y videos musicales, y ya trabaja en un próximo largometraje animado.

“Sabía que (la nominación) era una posibilidad, sabía que podía suceder, pero cuando nos avisaron la verdad sí fue un momento mágico”, dijo López Estrada a la AP.

También compiten por el premio “Flugt” (“Flee”), “Luca” y “The Mitchells Vs. The Machines” (“La familia Mitchell vs. las máquinas”).

MÚSICA ORIGINAL

- Germaine Franco, “Encanto”

Ganadora del premio Annie como coautora de la música de “Coco”, Franco tiene una amplia lista de créditos como compositora y orquestadora para series y películas que incluyen “Rio”, “The Book of Life” (“El libro de la vida”) y “The Casagrandes” ("Los Casagrande"). Esta es su primera nominación al Oscar y de ganar sería la primera mujer latina en lograrlo, y una de pocas mujeres.

“En cualquier año, nosotras, las compositoras entre las 100 películas más taquilleras, somos de 2 a 5 por ciento. Eso es muy bajo, y ni siquiera estamos hablando de mujeres de color, sino de mujeres en general”, dijo Franco a la AP.

- Alberto Iglesias, “Madres paralelas”

El compositor español Alberto Iglesias recibió su cuarta nominación a mejor música original por su trabajo para la película de Almodóvar “Madres paralelas”. Anteriormente compitió en 2006 por “The Constant Gardener” (“El jardinero fiel”), 2008 por “The Kite Runner” (“Cometas en el cielo”) y 2012 por “Tinker Tailor Soldier Spy” (“El espía que sabía demasiado”).

Ambos compiten con Nicholas Britell (“Don’t Look Up”), Hans Zimmer (“Dune”) y Johnny Greenwood (“The Power of the Dog”).

CANCIÓN ORIGINAL

Lin-Manuel Miranda, “Dos oruguitas” de “Encanto”.

Interpretada por el cantautor colombiano Sebastián Yatra, quien está confirmado para cantarla en la ceremonia, “Dos oruguitas” es la primera canción en español nominada a un Oscar desde que “Al otro lado del río” de “Diarios de motocicleta” le mereció el premio al uruguayo Jorge Drexler en 2005.

“Siento este orgullo y esto no es solo para mí, esto es para Colombia, esto es para Latinoamérica y para mi barrio aquí en Washington Heights (en Nueva York)”, dijo Miranda a la AP.

También será interpretado el mayor éxito musical de la cinta, “We Don't Talk About Bruno”, en las voces de los miembros del elenco Adassa, Stephanie Beatriz, Mauro Castillo, Carolina Gaitán y Diane Guerrero acompañados por las estrellas de la música latina Becky G y Luis Fonsi.

“Dos oruguitas” compite con “Be Alive” de “King Richard”, escrita por Dixson y Beyoncé Knowles-Carter; “Down to Joy” de “Belfast”, de Van Morrison; “No Time to Die” de la cinta homónima de James Bond (“Sin tempo para morir”), de Billie Eilish y Finneas O’Connell, y “Somehow You Do” de “Four Good Days” (“4 días”), escrita por Diane Warren para el filme del director colombiano Rodrigo García (hijo del célebre escritor Gabriel García Márquez).

CORTOMETRAJE ANIMADO

- “Bestia”, de Hugo Covarrubias y Tevo Díaz

Inspirada en hechos reales, según su cibersitio oficial, “Bestia” sigue a un agente de la policía secreta durante la dictadura militar en Chile. “La relación con su perro, su cuerpo, sus miedos y frustraciones, revelan una macabra fractura en su mente y en un país”, dice parte de la sinópsis.

- “The Windshield Wiper”, de Alberto Mielgo y Leo Sánchez

El director español Alberto Mielgo y el productor Leo Sánchez compiten con un corto animado estrenado en la Quincena de Realizadores de Cannes en el que un hombre de mediana edad se pregunta a sí mismo y al público qué es el amor. “Una colección de viñetas y situaciones llevará al hombre a la conclusión deseada”, según su descripción.

Compiten con “Affairs of the Art” de Joanna Quinn y Less Mills, “Boxballet” de Anton Dyakov y “Robin Robin” de Dan Ojari y Mikey Please.

