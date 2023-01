LOS ANGELES (AP) — Lisa Marie Presley, cantante y la única descendiente de Elvis Presley, fue hospitalizada el jueves, dijo su madre en un comunicado.

“Mi adorada hija Lisa Marie fue llevada de emergencia al hospital. Ahora está recibiendo los mejores cuidados”, señaló Priscilla Presley. “Por favor oren por ella y por nuestra familia. Sentimos sus oraciones en todo el mundo y pedimos respeto a nuestra privacidad en estos momentos”.

Paramédicos del condado de Los Angeles fueron enviados a una casa en Calabasas a las 10:37 a.m. tras recibir un reporte de una mujer que sufrió un paro cardiaco, dijo Craig Little, vocero del departamento de bomberos del condado. Archivos de propiedad señalan que Presley es residente en esa ciudad.

Los paramédicos llegaron unos seis minutos después, dijo Little. Un comunicado posterior del Departamento de Policía del Condado de Los Angeles señaló que los paramédicos hicieron una reanimación cardiopulmonar y “determinaron que la paciente tenía signos vitales”, antes de llevarla inmediatamente al hospital.

No se reveló de momento en qué estado se encontraba.

Calabasas está en las faldas de las montañas de Santa Monica y Santa Susanna a unas 30 millas (50 kilómetros) al noroeste del centro de Los Angeles.

La noticia de la hospitalización de Presley fue reportada primero por TMZ y confirmada más tarde por la revista People.

Presley, de 54 años, asistió a los Globos de Oro el martes y estuvo para celebrar el premio de mejor actor de una película de drama para Austin Butler por interpretar a su padre. Presley calificó la interpretación de Butler como “impresionante” durante una entrevista en la alfombra roja con “Entertainment Tonight”.

“Realmente no sabía qué hacer después de que la vi”, dijo a ET sobre la película de Baz Luhrmann. “Me llevó unos cinco días procesarla porque era tan increíble y tan precisa y simplemente tan auténtica que ni siquiera puedo describir lo que significó”.

Días antes, Presley estuvo en Memphis, Tennessee, en Graceland — la mansión donde vivía Elvis — para conmemorar la fecha de nacimiento de su padre el 8 de enero.

Un representante de Lisa Marie Presley no hizo comentarios cuando The Associated Press se puso en contacto con él.

Presley escribió recientemente un ensayo publicado en People sobre “la horrible realidad” de su dolor tras la muerte de su hijo Benjamin Keough por suicidio en 2020.

“He lidiado con la muerte, el dolor y la pérdida desde los 9 años. He tenido más que la carga justa de eso en mi vida y de alguna manera he llegado hasta aquí”, escribió en agosto.

Presley también es madre de la actriz Riley Keough y de las mellizas Harper y Finley. Los representantes de Keogh no respondieron a una llamada para conocer sus comentarios.

Hall reportó desde Nashville.