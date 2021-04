Laura Pausini está lista para cantar en los Oscar

NUEVA YORK (AP) — Laura Pausini estuvo tan afectada emocionalmente por la pandemia el año pasado, que llegó a pensar que no volvería a cantar. Este domingo lo hará en el máximo escenario de Hollywood, los Oscar, donde interpretará la canción nominada “Io sì” de la película “La vida ante sí”.

El tema, que escribió con la compositora estadounidense Diane Warren, ya obtuvo el Globo de Oro y el domingo podría convertirse en la primera canción completamente en italiano que reciba un Premio de la Academia.

“Sinceramente no había nunca pensado ni soñado poder ser incluida en una lista de premios tan grandes y tan cercanos al mundo del cine, porque nunca había pensado en tener una colaboración así, aunque en el pasado había tenido una canción en una película con Kevin Costner y Robin Wright”, dijo Pausini a la AP en referencia a “One More Time”, el tema que grabó para “Message in a Bottle” (“Mensaje de amor”) de 1999.

“Esta vez es otra cosa... La llamada para ser parte de este proyecto llegó el pasado julio cuando todavía en Italia estuvimos encerrados desde (hacía) meses y meses y yo estaba un poquito, no sé cómo explicarlo, pero pensaba que no iba a cantar más”, continuó. “Entonces poder cantar en una película tan importante con un mensaje de fraternidad, de inclusión, de sentirse protegidos por alguien en un momento de mi vida en el que yo no me sentía protegida a nada. Esta noticia fue una luz”.

Pausini habló con la AP el jueves por la tarde vía telefónica desde Los Ángeles, a donde llegó dos días antes para la ceremonia.

Pese a ser una estrella de la música con más de 70 millones de discos vendidos en 28 años de carrera y premios Grammy y Latin Grammy, dijo que cuando se enteró de sus nominaciones al Globo y el Oscar pensó: “No sé si me merezco todo eso”.

“Me sentí, y me siento todavía, muy pequeña en frente de toda esta grandeza”, dijo.

Esta semana, mientras guarda unos días de cuarentena en una casa alquilada en California a esperas de la gran noche, se expresó orgullosa de representar a su país.

“Había pasado con Andrea Bocelli, que es un gran amigo, que él cantara una parte en italiano y Celine Dion cantaba en inglés”, recordó en referencia a la canción nominada en 1999 “The Prayer”, de la película “Quest for Camelot” (“La espada mágica: La leyenda de Camelot”). “Pero que escuchen una canción toda en italiano y que esté nominada una canción toda en italiano, ¡me siento súper feliz! No veo la hora de cantar”.

Múltiples artistas italianos han ganado el Oscar a la mejor música original, incluidos Ennio Morricone, Nino Rota, Giorgio Moroder, Nicola Piovani y Dario Marianelli. Pero sólo uno, Moroder, ha recibido el premio a la mejor canción como coautor de “Flashdance... What a Feeling”, de “Flashdance”, y “Take My Breath Away” de “Top Gun".

Mientras para Pausini es la primera nominación al Premio de la Academia y ya se siente una ganadora, para Warren es la 12ma sin victorias hasta la fecha y la cantante italiana espera “que ella gane”.

“De consecuencia ganaré yo, pero pienso más en que ella sea feliz. Este domingo sería el cumpleaños de su padre ... y sería muy bonito", dijo. "Su padre, al igual que mi padre, fue el primero en creer en ella”.

Al preguntarle a quién le gustaría conocer en la gala, Pausini mencionó al protagonista de “Sound of Metal” (“El sonido del metal”) Riz Ahmed, a quien calificó como “un actor verdaderamente increíble”.

Sus amigas de la infancia, en tanto, no han parado de preguntarle si ya se encontró a Brad Pitt.

“Sería muy bonito poderlo ver y decirle que mis compañeras de la escuela quieren un autógrafo, pero nunca tendría la fuerza para preguntar”, dijo entre risas. “Me avergonzaría mucho”.

Los Premios de la Academia, en su 93ra edición, se transmitirán en vivo el domingo a partir de las 8:00 pm de Nueva York (0000 GMT).

Sigal Ratner-Arias está en Twitter como https://twitter.com/sigalratner.