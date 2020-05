Lady Gaga presenta “Chromatica” y Ghibli llega a HBO

En esta foto del 28 de junio de 2019, Lady Gaga canta en un evento por los 50 años de los disturbios de Stonewall, presentado por Pride Live y iHeartMedia en Nueva York. El álbum "Chromatica" de Lady Gaga saldrá a la luz el 29 de mayo de 2020. (Foto por Greg Allen/Invision/AP, Archivo)

Una lista curada por The Associated Press de lo que está llegando esta semana a la TV, los servicios de streaming y las plataformas musicales.

MÚSICA

Lady Gaga: Tras apartarse de su sonido electro pop con “Joanne” de 2016 y “A Star is Born” de 2018, Lady Gaga está lista para simplemente bailar con su nuevo álbum, que saldrá a la luz el viernes. “Chromatica” incluye los animados sencillos “Stupid Love” y “Rain on Me” con Ariana Grande. Elton John y la banda femenina de K-pop Blackpink también participan en el disco, que originalmente iba a lanzarse en abril pero se postergó debido a la pandemia de coronavirus.

#OUTLOUD Raising Voices: Originalmente planeado para debutar en el festival South by Southwest, #OUTLOUD Raising Voices llegará a Facebook esta semana para comenzar el Mes del Orgullo Gay, que técnicamente empieza el lunes. La serie de conciertos de 10 episodios durará cinco semanas e incluirá actuaciones de Kesha, Greyson Chance, Betty Who, Wrabel, the Aces, Allie X, Candis Cayne, Vincint y más. Se transmitirá por Facebook los miércoles y jueves a las 8 p.m. hora del este (0000 GMT).

—Mesfin Fekadu

CINE

Maratón de Ghibli: HBO Max tendrá muchas películas disponibles cuando debute el miércoles, pero probablemente lo más emocionante sea su biblioteca del Estudio Ghibli. Es la primera vez que los clásicos animados de Hayao Miyazaki e Isao Takahata estarán disponibles en una plataforma de streaming en Estados Unidos y hay suficientes películas geniales como para mantener a la familia ocupada por semanas. Para los fans más pequeños de Miyazaki se recomiendan “My Neighbor Totoro” (“Mi vecino Totoro”), “Spirited Away” (“El viaje de Chihiro”), “Porco Rosso” y “Ponyo” (“Ponyo y el secreto de la sirenita”).

“The Vast of Night”: El viernes por la noche se estrena por Prime Video un largometraje que le ha valido a su director Andrew Patterson comparaciones con un joven Christopher Nolan. “The Vast of Night” se desarrolla una noche en la década de 1950 en Nuevo Mexico, y sigue a dos adolescentes que notan una frecuencia inusual en la radio y buscan investigarla. El crítico de “Rolling Stone” David Fear dijo: “Sabe exactamente cómo usar el encanto retro de ‘Twilight Zone’ (‘La dimensión desconocida’) sin que se sienta como una copia nostálgica de tercera generación de un niño mimado del cine”.

“Uncut Gems”: Si no pudiste ver en cine la muy elogiada actuación de Adam Sandler como un joyero en apuros en “Uncut Gems”, este thriller de alto octanage de los hermanos Safdie llega a Netflix el lunes.

—Lindsey Bahr

TELEVISIÓN

“Prideland”: El actor Dyllon Burnside (“Pose”) presenta una serie de seis partes que explora la vida LGBTQ en el sur de Estados Unidos y el cambio de actitud en la región. En el primer episodio comparte su experiencia como un “chico queer” que deja su natal Pensacola, Florida, para ser lo que él califica como su yo auténtico. Al regresar a la región, se siente animado por lo que encuentra, pero también ve los retos por superar. La serie se estrena el martes en PBS Voices, un nuevo canal enfocado en documentales de YouTube. Burnside también presenta un especial que acompaña la serie el 12 de junio en PBS y PBS.org.

Steve Carell, el terrible jefe de “The Office”, está de regreso con una nueva comedia que se estrena el viernes. En la serie de Netflix de 10 episodios “Space Force”, interpreta a Mark R. Naird, un general condecorado cuyo trabajo soñado es estar a cargo de la Fuerza Aérea. En vez de eso es elegido para encabezar una nueva división militar encargada de llevar nuevamente a los estadounidenses a la luna y de paso dominar el espacio. Carell encabeza un elenco que también incluye a John Malkovich, Lisa Kudrow y Jimmy O. Yang. La serie está acompañada por “Inside Joke: Space Force”, un podcast entre bambalinas presentado por Yang con episodios que se irán estrenando los lunes y jueves.

—Lynn Elber