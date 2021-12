of

15 of 15

of

14 of 15

of

13 of 15

of

12 of 15

of

11 of 15

of

10 of 15

of

9 of 15

of

8 of 15

of

7 of 15

of

6 of 15

of

5 of 15

of

4 of 15

of

3 of 15

of

2 of 15

of

1 of 15

LOS ÁNGELES (AP) — Nicole Kidman dice que el guionista y director Aaron Sorkin los “empujaba por el precipicio y decía ‘adelante’” cada vez que ella y Javier Bardem tenían dudas sobre sus interpretaciones de Lucille Ball y Desi Arnaz en “Being the Ricardos”.

Kidman, Sorkin, Bardem y el resto del elenco asistieron el lunes al estreno de la película en el Museo de la Academia de Cine, en Los Ángeles.

“Y cada vez que decíamos, ‘Oh, esto no está funcionando. ¿Estás seguro?’, él era inquebrantable en su decisión y eso me encanta... Eso es lo que quieres en un director”, añadió Kidman.

La actriz recrea la famosa escena de Ball pisoteando uvas para vino en la película, un punto culminante personal de la producción. “¡Fue muy divertido!", dijo. "Me encanta hacerlo. Es algo que recomiendo probar”.

Bardem, quien suele ser un hombre reservado, señaló que eso es algo en lo que se diferencia de Desi Arnaz.

“A algunas personas les gusta ser el centro de atención y a otras no, y eso debe respetarse. Creo que Lucy y Desi, y esa es mi opinión, creo que a Desi realmente le gustaba ser el foco, realmente quería ser el centro. Y estaba muy orgulloso de eso y no se avergonzaba de eso. Perfecto. Eso es lo suyo. Eso, por ejemplo, no lo comparto con él”, dijo el actor español, hablando en inglés.

En la película, Bardem muestra un nuevo lado al aparecer tocando congas y cantando.

“Es algo completamente nuevo para mí y me encantó. Disfruté cada momento”, expresó. “Estaba muerto de miedo porque, como dice mi entrenadora de voz, Fiona, no hay nada que te exponga más que cantar. Cantar es bastante revelador... Toda mi admiración por todos estos actores que hacen musicales en Broadway o alrededor del mundo todos los días. Es asombroso el trabajo que requiere”.

Aaron Sorkin, en tanto, dijo que si bien no tiene programado un próximo proyecto está considerando una secuela de su película de 2010 sobre la creación de Facebook, “The Social Network” ("Red social").

“No quiero dar ninguna noticia esta noche, solo diré que hay más historia después de ‘The Social Network’, ¿cierto? Así que ya veremos”, dijo el cineasta.

“Being the Ricardos” se estrena en cines el viernes y llega a Amazon Prime Video el 21 de diciembre.