Moisés Kaufman: "La inmigración es una gran falacia"

NUEVA YORK (AP) — Hace siete años, Moisés Kaufman fue invitado a dirigir el musical de Broadway “Paradise Square” y, tras leerlo, aceptó de inmediato.

“Hice este espectáculo porque me hablaba”, dice el director de teatro y dramaturgo venezolano. “Gran parte de mi trabajo ocurre en la intersección de lo personal y lo político. Me gusta mirar la historia a través de los ojos del otro, a través del ojo de aquel que no puede contar su historia”.